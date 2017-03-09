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Моуринью рассказал, о чем ругался и как мирился с белорусом Калачевым
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о конфликте с белорусским полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым
— Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд». Ну, а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись, — передает слова Моуринью корреспондент
Белорус во время игры в резкой форме высказал португальцу недовольство действиями голландского защитника манкунианцев Дэйли Блинда. Жозе Моуринью посоветовал Калачеву следить за своими словами.
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После финального свистка Калачев и Моуринью помирились, обнялись, обменялись улыбками и рукопожатиями.
Кроме перепалки с Моуринью и желтой карточки, во втором тайме белорус
Ответный поединок «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 марта на легендарной арене «Олд Траффорд» в Манчестере. Из-за перебора желтых карточек белорус Тимофей Калачев в этом матче не сыграет.
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о конфликте с белорусским полузащитником "Ростова" Тимофеем Калачевым во втором тайме матча 1/8 финала...
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