Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о конфликте с белорусским полузащитником «Ростова» Тимофеем Калачевым во втором тайме матча 1/8 финала Лиги Европы, который прошел 9 марта в Ростове-на-Дону.

— Самое главное, что после игры мы с ним помирились, мы уважаем друг друга. Калачев извинился передо мной, а я сказал ему, что рад, что он не сыграет на «Олд Траффорд». Ну, а во время игры мы просто сказали друг другу «заткнись, — передает слова Моуринью корреспондент Sports.ru Александр Митрофанов.