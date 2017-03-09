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Декрет президента № 3 от 2 апреля 2015 года № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" проще отменить, чем изменить – настолько много в нем недостатков.

Таким мнением с " Ежедневником " поделился руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства, юрист Сергей Балыкин.

Комментируя годовой мораторий на взыскание сбора с тунеядцев согласно Декрету № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» и поручение президента доработать документ, Сергей Балыкин отметил, что главный недостаток декрета – невозможность его исполнения самими чиновниками.

По словам руководителя Ассоциации малого и среднего предпринимательства, именно невозможность исполнить документ заставила Александра Лукашенко пойти на своеобразный мораторий его применения. Белорусы, получившие письма счастья, поступили очень по-белорусски – вместо того чтобы дисциплинированно раскрыть кошельки, они стали просто сидеть и ждать пока проблема сама рассосется. И ведь дождались.

«Даже огромная бюрократическая машина оказалась неспособной переварить четыре сотни тысяч «тунеядцев», отказавшихся платить пресловутый сбор. Взыскать эти деньги просто нереально – уже сейчас налоговые органы завалены делами тунеядцев, а если бы этот сбор пришлось взыскивать принудительно, то и судебная система, и органы принудительного исполнения оказались бы просто парализованы. Заметим, что взыскивать пришлось бы чаше всего с людей, у которых ничего нет, а во многих случаях и просто с асоциальных элементов. Был вариант, конечно, прогнать всех неплательщиков через «сутки», но где найти столько мест и охранников для содержания административно арестованных?» – задался вопросом Сергей Балыкин.

На его взгляд, очевидно, что власть попросту запуталась в своем собственном нормативном акте и породила ненужные проблемы для себя и граждан.

«Декрет за время своего действия наглядно продемонстрировал собственную экономическую неэффективность и нецелесообразность, о чем свидетельствуют как мизерные суммы сбора, которые удалось взыскать, так и огромные затраты ресурсов, прежде всего человеческих, на его реализацию. Попытки изменить документ отнюдь не способствуют ни облегчению положения граждан, ни сокращению административных издержек на его реализацию, более того бюрократическая возня, порожденная декретом, возрастет», – убежден Сергей Балыкин.

Например, предусматривается возможность освобождение от сбора граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию по решению местных властей. Но чтобы отделить таких граждан от злостных тунеядцев, потребуется создание разного рода комиссий, подготовки огромного числа документов и выполнения прочих бюрократических процедур, не говоря уже об унизительности такой процедуры для всех в ней участвующих.

По словам руководителя Ассоциации малого и среднего предпринимательства, говорить про стимулирование занятости этим документом просто смешно. Он, скорее, стимулировал имитацию занятости: люди, которые ранее просто сидели дома, пошли становиться на учет в качестве безработных, формально регистрироваться индивидуальными предпринимателями, становиться ремесленниками, договариваться о том, чтобы куда-то положить трудовую книжку. Декрет стимулировал людей "обойти" очередное государственное нововведение, что отнюдь не содействует укреплению правосознания граждан, росту уважения и доверия народа к государству.

«Думаю, лучшим выходом для власти будет, объявив для начала своеобразный мораторий, потом тихонько отменить Декрет № 3 под каким-либо благовидным предлогом», – обозначил вариант решения проблемы Сергей Балыкин.