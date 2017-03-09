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От военных баз до дома убийцы: 11 мест, скрытых на Google Maps
На картах Google есть абсолютно все точки земного шара, снятые со спутников с высокой точностью. Правда, иногда эти снимки подвергают «цензуре» — отдельные объекты закрывают или замазывают. 42.TUT.BY выбрал 11 самых любопытных мест, которые сервис решил вам не показывать.
Дом, где вам не рады
Если смотреть на карту сверху — это большой дом, окруженный полями, на японском острове Танегасима. А вот в сервисе Google Street View его разглядеть не получится: на панораму искусственно размыли, теперь здесь вечный туман.
Пиксели вместо военного штаба
Вот такими аккуратными пикселями закрыта штаб-квартира Бюро национальной безопасности в столице Тайваня — Тайбэе. Точно также на картах выглядит местная штаб-квартира сухопутных войск.
Военный радар в Испании
Это черное пятно размером с целую деревню расположении в муниципалитете Росас рядом с Жироной (Испания). Здесь
«Светящийся прямоугольник» в Антарктиде
Похоже на теплицу или солнечную электростанцию? Есть одна странность: площадь этой «теплицы» — около 180 квадратных километров. Почему этот прямоугольник в восточной части Антарктиды снят в таком низком разрешении, объяснить сложно, снимки остального континента выполнены гораздо более детально.
Лагерь-призрак
В афганской пустыне рядом с городом Лашкаргах можно увидеть лагерь-поселение из нескольких улиц. Правда, если увеличить масштаб и «приблизить» картинку, лагерь исчезает — на его месте снова пустыня. Довольно странно, если учесть, что все спутниковые снимки этой области были сделаны в 2017 году.
«Нарисованные» острова
Изображение Парасельских островов — необитаемого архипелага в Южно-Китайском море — может свести с ума любого перфекциониста. Карта выглядит так, будто ее склеили из нескольких кусков, а недостающие части дорисовали. Возможно, так получилось потому, что за эту территорию до сих пор
Ядерно-пиксельный центр
Национальный ядерный исследовательский центр Маркуль расположен на юго-востоке Франции в окрестностях города Баньоль-сюр-Сез. На его территории расположено сразу несколько энергоблоков. Похоже, здесь решили не мелочиться — теперь почти три квадратных километра заполнены пикселями.
Камуфляж на карте
Кто-то очень аккуратно зарисовал камуфляжным узором целый район немецкого города Гайленкирхен. Судя по
Чернобыльская теплица
В украинском городе Припять, отселенном после аварии на Чернобыльской АЭС, ярко светится область размером с дом. Пугаться не стоит: согласно
Дом маньяка
Скромный домик по адресу 2207, Сеймур-авеню в Кливленде (США) превратился в размытое пятно. Здесь жил «кливлендский маньяк» Ариэль Кастро, который на протяжении примерно десяти лет
В 2013 году одна из его жертв смогла бежать и сообщила в полицию. В мае Кастро задержали, а в августе его дом оказался «замазан» на панорамах Google. Компания не стала комментировать, почему эта постройка скрыта, но
Уставшие россияне
В российском городе Новоалтайск машина сервиса Google Street View приехала невовремя: в момент, когда пара прикорнула прямо перед домом. В октябре прошлого года пользователи обратили внимание на необычный пейзаж, скриншоты получили популярность в СМИ. После этого фигуры отдыхающих оказались полностью замазаны.
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На картах Google есть абсолютно все точки земного шара, но иногда эти снимки подвергают "цензуре".
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