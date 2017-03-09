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От военных баз до дома убийцы: 11 мест, скрытых на Google Maps

10.03.2017 08:03 — Разное | Tut.by  
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На картах Google есть абсолютно все точки земного шара, снятые со спутников с высокой точностью. Правда, иногда эти снимки подвергают «цензуре» — отдельные объекты закрывают или замазывают. 42.TUT.BY выбрал 11 самых любопытных мест, которые сервис решил вам не показывать.

Дом, где вам не рады

30.442691, 130.859426


Изображение: Google

Если смотреть на карту сверху — это большой дом, окруженный полями, на японском острове Танегасима. А вот в сервисе Google Street View его разглядеть не получится: на панораму искусственно размыли, теперь здесь вечный туман.

Пиксели вместо военного штаба

25.107496, 121.535756


Изображение: GeoForce Technologies / Google / 2017

Вот такими аккуратными пикселями закрыта штаб-квартира Бюро национальной безопасности в столице Тайваня — Тайбэе. Точно также на картах выглядит местная штаб-квартира сухопутных войск.

Военный радар в Испании

42.279088, 3.239532


Изображение: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Google, 2017

Это черное пятно размером с целую деревню расположении в муниципалитете Росас рядом с Жироной (Испания). Здесь находится радиолокационная станция EVA-4, которая контролирует воздушное пространство Испании и обеспечивает раннее оповещение о неопознанных летательных аппаратах по всему региону. Уфологи уверяют, что в 1971 году в этих местах видели пришельцев.

«Светящийся прямоугольник» в Антарктиде

-70.167778, 87.732639


Изображение: U.S. Geological Survey, NASA, 2017

Похоже на теплицу или солнечную электростанцию? Есть одна странность: площадь этой «теплицы» — около 180 квадратных километров. Почему этот прямоугольник в восточной части Антарктиды снят в таком низком разрешении, объяснить сложно, снимки остального континента выполнены гораздо более детально.

Лагерь-призрак

31.856667, 64.220833


Изображение: Landsat / Copernicus / Google, DigitalGlobe / Cnes / Spot Image / Google

В афганской пустыне рядом с городом Лашкаргах можно увидеть лагерь-поселение из нескольких улиц. Правда, если увеличить масштаб и «приблизить» картинку, лагерь исчезает — на его месте снова пустыня. Довольно странно, если учесть, что все спутниковые снимки этой области были сделаны в 2017 году.

«Нарисованные» острова

16.348139, 112.074028


Изображение: SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO

Изображение Парасельских островов — необитаемого архипелага в Южно-Китайском море — может свести с ума любого перфекциониста. Карта выглядит так, будто ее склеили из нескольких кусков, а недостающие части дорисовали. Возможно, так получилось потому, что за эту территорию до сих пор спорят Китай, Вьетнам и Тайвань.

Ядерно-пиксельный центр

44.143333, 4.709444


Изображение: Google, 2017

Национальный ядерный исследовательский центр Маркуль расположен на юго-востоке Франции в окрестностях города Баньоль-сюр-Сез. На его территории расположено сразу несколько энергоблоков. Похоже, здесь решили не мелочиться — теперь почти три квадратных километра заполнены пикселями.

Камуфляж на карте

50.954722, 6.059167


Изображение: DigitalGlobe, Aerodata International Surveys, Map Data / GeoBasis-DE / BKG (2009), Google

Кто-то очень аккуратно зарисовал камуфляжным узором целый район немецкого города Гайленкирхен. Судя по другим картам этой местности, здесь нет вообще ничего интересного: просто дворы домов и пустые поля. А вот на километр западнее размещена авиабаза НАТО. Ее тоже скрыли на картах Google (но посмотреть можно через Bing).

Чернобыльская теплица

51.413064, 30.042577


Изображение: CNES / Astrium, Map Data / Google

В украинском городе Припять, отселенном после аварии на Чернобыльской АЭС, ярко светится область размером с дом. Пугаться не стоит: согласно адресной книге, составленной энтузиастами, здесь находилось здание экспериментального тепличного хозяйства. Скорее всего, так зеркальные поверхности выглядели в солнечный день.

Дом маньяка

41.472528, -81.697886


Изображение: Google, 2009

Скромный домик по адресу 2207, Сеймур-авеню в Кливленде (США) превратился в размытое пятно. Здесь жил «кливлендский маньяк» Ариэль Кастро, который на протяжении примерно десяти лет удерживал в своем доме трех женщин и издевался над ними.

В 2013 году одна из его жертв смогла бежать и сообщила в полицию. В мае Кастро задержали, а в августе его дом оказался «замазан» на панорамах Google. Компания не стала комментировать, почему эта постройка скрыта, но намекнула, что кто-то из пользователей мог пожаловаться на это изображение как «нежелательное».

Уставшие россияне

53.381497, 83.948987


Изображение: Google

В российском городе Новоалтайск машина сервиса Google Street View приехала невовремя: в момент, когда пара прикорнула прямо перед домом. В октябре прошлого года пользователи обратили внимание на необычный пейзаж, скриншоты получили популярность в СМИ. После этого фигуры отдыхающих оказались полностью замазаны.

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