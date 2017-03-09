Экс-президент Кыргызстана уже семь лет живет в Беларуси. Известно, что первое время Курманбек Бакиев находился в резиденции Плавно , о которой недавно рассказывал сам президент. А на днях в интервью радио «Свабода» Бакиев признался: весной собирается переехать в дом, который строил в Минске пять лет.

REALTY.TUT.BY посмотрел, как выглядит особняк экс-президента Кыргызстана.

О том, что в Ржавце (сейчас микрорайон Лебяжий) на улице банкиров строится дом Бакиева, TUT.BY писал еще в 2015 году. В то время особняк уже был построен, внутри шли отделочные работы. Местные жители рассказывали, что не раз видели здесь и самого хозяина дома. Думали, что вот-вот он справит новоселье.



Так выглядел дом Курманбека Бакиева в 2015 году

Но, как оказалось, для этого нужно было еще два года: на днях Бакиев признался, что весной собирается переехать в новый дом.

В интервью радио «Свабода» Курманбек Бакиев так рассказал о новом доме:

— Дразды — направа, а гэта — ў левы бок, недалёка ад «Менск-Арэны». Там ужо пяць гадоў будуем дом. Я спадзяюся, сёлета вясной скончым, пераедзем. (…) А пакуль у Драздах жывем у рэзыдэнцыі, плацім усе паслугі, як трэба — за жыльлё, за ваду, за сьвятло, за камунальныя паслугі, за ўсе. Мы на шыі ў беларускай дзяржавы не сядзім. І за дармаедзтва таксама ня плацім — жонка працуе.



А так выглядит дом сейчас

Напомним, дом Бакиев построил в микрорайоне Лебяжий (бывшая деревня Ржавец. — Прим. TUT.BY) на улице Мястровской, рядом с чиновниками и спортсменами. Дом Курманбека Салиевича выделяется на фоне соседних архитектурой. Участок огорожен аккуратным забором с коваными элементами.





Делать ограждение высоким здесь не было особого смысла: за «сотками» Бакиева — многоквартирный ЖК «Браславский», там из любого окна видны владения экс-президента Кыргызстана.



Вид на дом Курманбека Бакиева из окон ЖК «Браславский»

— Да кто же тогда, пять лет назад, мог подумать, что здесь будет такая плотная застройка? — вопросом на вопрос отвечают строители, которые работают на участке Бакиева. — Люди ведь рассчитывали на то, что тут останется заказник, будет спокойно.





Подробностей о доме строители не рассказывают, хозяина называют между собой «папа» и напоминают, что им запрещено общаться с прессой. Впрочем, и без слов видно, что там происходит: на крыше дома один из работников натирает до блеска трубу, устанавливает ее в дымоход; из парадного входа выносят картонную упаковку от холодильника Smeg.





В приоткрытую калитку виден двор: там уложена плитка, посажены деревья и кустарники.



На стене гостевого дома изображена та же картина, что и на обложке книги Бакиева «Боль, любовь, надежда: мой Кыргызстан» — табун бегущих лошадей.

На участке кроме особняка вместились еще беседка, гостевой дом и гараж — все в едином стиле.





— К лету тут точно все уже будет готово, — заверил нас один из работников. — Так что новоселье будет, не сомневайтесь.



У въезда в гараж установлены камеры видеонаблюдения