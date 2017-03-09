Шинами размерности 185/65 R15 оснащается большинство бюджетных автомобилей, продажи которых в Беларуси бьют все рекорды. Так что мы собрали в большую компанию недорогие покрышки ценой от 50 до 100 рублей и устроили им сравнительный тест на полигоне в Финляндии. Агрегатоносителем выступил седан Lada Vesta.





Участники теста:

Nokian Nordman SX2

Belshina Artmotion Bel-280

Rosava Itegro

Dunlop SP Sport LM704

Pirelli Cinturato P1

Nexen N’Blue ECO

Goodyear EfficientGrip Compact

Tigar Sigura

Michelin Energy XM2

Viatti Strada V-130

Наибольший интерес вызывала отечественная «Белшина» с моделью Artmotion (индекс «Бел-280»). Мы всегда болеем за своих, но конкуренция высока. В этом же ценовом диапазоне есть еще украинская Rosava Strada V-130. Чуть дороже стоят сербские шины Tigar. С 2008 года это предприятие принадлежит компании Michelin, а потому официально относятся к шинам «третьей линии». Немного дороже будут стоить чуть более именитые Nexen, Dunlop и Pirelli. А наиболее дорогими стали экологичные и экономичные шины Michelin Energy XM2, а также новая летняя модель «второй линии» компании Nokian — Nordman SX2.

Шины китайских производителей мы не включили в компанию по одной простой причине: уж очень быстро у них одна модель сменяет другую либо пропадает из продажи. А выбранные нами участники всегда есть в магазинах.

Испытания на мокром асфальте





Самая обширная программа испытаний проводится на мокром асфальте. Она и открывает цикл тестов, потому что наименее влияет на износ шин. Первое испытание — торможение на мокром асфальте. Мы замеряем протяженность тормозного пути с 80 до 5 км/ч. Толщина слоя воды на тестовом участке составляет 3 мм.





Самый короткий тормозной путь обеспечили шины Pirelli. Покрышки Goodyear и Nokian продемонстрировали мизерное отставание — буквально на 20 см. Michelin и «Белшина» остановились на полтора метра дальше. Аутсайдерами в этом тесте стали шины Tigar и Viatti.





Управляемость на мокром асфальте оценивается по двум параметрам: время прохождения трассы и субъективная оценка пилотом характера шин по 10-балльной шкале.

Самый породистый и безопасный характер проявили шины Michelin и получили 9 баллов от пилота. Nordman SX2, с точки зрения пилота, обеспечивают чуть более низкий уровень сцепления с мокрым асфальтом в поворотах. Впрочем, на финских шинах автомобиль, переходя за грань сцепных свойств, ведет себя безопасно. Оценка — 8 баллов.

Pirelli продемонстрировали неплохой уровень поперечного сцепления, но добавили автомобилю склонности к заносу, за что и получили 7,5 балла.





Nexen — крепкий середнячок с неплохими сцепными свойствами на мокром асфальте и понятной управляемостью. В повороте — плавный снос, но при резком маневрировании возможно развитие заноса. Оценка — 7 баллов.

По 6,5 балла получили Tigar и Goodyear. Они рано начинают скользить в вираже, при резких маневрах снос сменяется заносом.

Dunlop лишь немногим хуже двух предыдущих участников, за что и получил свои 6 баллов.

А вот «Белшина», Viatti и Rosava продемонстрировали, что такое небезопасное поведение. Машина рано начинает скользить передней осью, причем резко и протяжно, или же, наоборот, начинается занос. Низкий уровень сцепления этих шин с мокрым асфальтом в поворотах «оценила» и система стабилизации. Электроника работала безостановочно, пытаясь стабилизировать «танцующий» автомобиль. В этой троице Viatti проявили себя чуть лучше, получив 5,5 балла. Аутсайдеры довольствовались 4,5 балла от пилота.





Заключительное испытание на мокром асфальте — тест на устойчивость к аквапланированию. Переднеприводный автомобиль колесами левой стороны едет по сухому асфальту, а колесами правой стороны въезжает в тарированную канавку, залитую слоем воды в 6 мм. Участвующая в испытании шина устанавливается на переднее правое колесо. Тест-пилот продолжает разгон до тех пор, пока измерительные приборы не зафиксируют пробуксовку переднего правого колеса. Это указывает на «всплытие» покрышки.





Наименьшую скорость, при которой наступает аквапланирование, показали шины Dunlop, «всплывшие» на скорости 78,1 км/ч. Лидерами неожиданно оказались покрышки Viatti, сохранявшие контакт с асфальтом вплоть до 88,3 км/ч.

Упражнения на сухом асфальте





Самые важные результаты на сухом асфальте шины должны показать в торможении со 100 км/ч. Наименьший тормозной путь оказался у Dunlop и Nokian. Rosava и Pirelli тоже выступили неплохо. «Белшина» остановила машину на 2 метра позже лидера. Сюрпризом стал худший результат у Michelin Energy XM2 — 46,5. Это на 4 метра дальше, чем у Dunlop.

Второй тест на сухом асфальте — на точность и безопасность управления. В этом испытании шины получали только субъективные оценки пилота. Мы анализировали цепкость и поведение шин при выполнении «лосиного теста» (имитация объезда препятствия) и прохождении скоростного виража.





10 баллов мы отдали шинам Goodyear за высокий уровень сцепления и стабильное, полностью нейтральное и безопасное поведение при маневрировании.

По 9,5 балла получили Nokian и Michelin за высокий уровень сцепления в повороте и стабильное поведение на «переставке». Высоким оценкам не помешала даже легкая склонность к заносу при сбросе газа в повороте.

Dunlop заработал 8 баллов, показав на дуге легкий снос передней оси, который переходит в плавный и легко контролируемый занос.

Pirelli и Nexen получили по 8 баллов. Хорошее сцепление, безопасное поведение, но скорость прохождения поворотов и «переставки» чуть ниже, чем у лидеров.

7 баллов мы отдали шинам Tigar. При резких маневрах они срываются в занос, на скоростной дуге — умеренный снос.

6,5 балла шины Viatti получили за склонность к резкому заносу на дуге поворота при сбрросе газа. Да и скорость при маневрах невысока.

Rosava со своими 6 баллами расположилась на предпоследнем месте. Низкая оценка связана с не самым безопасным поведением шины — глубокие заносы, которые сложно контролировать. На этих покрышках ездить лучше без резких движений.

Аутсайдер теста — «Белшина». Она у нас заработала 5 баллов за низкий уровень сцепления на дуге поворота и склонность к заносу с потерей управления.

Сопротивление качению





Этот тест проводился на стенде по стандарту ISO 28 580: на шины оказывалась нагрузка в 80% от максимально допустимой, внутреннее давление составляло 2,5 бара. В испытании участвовали запасные колеса из каждого комплекта (в дорожных тестах они не участвовали). Самыми экономичными, как и ожидалось, оказались шины марок Goodyear, Nexen и Michelin. Довольно высокое сопротивление качению у шин Rosava, Dunlop, «Белшина» и особенно у Viatti.

Результаты большого теста летних шин мы собрали в одну таблицу. Здесь можно посмотреть , как распределялись баллы в различных испытаниях.

1-е место

Nokian Nordman SX2

Набрано баллов 642,7 Индекс нагрузки 88H Глубина протектора 8,25 мм Вес шины 6,87 кг Treadwear* 500 Страна изготовления Финляндия Минимальная цена, бел. руб. 93

2-е место

Goodyear EfficientGrip Compact

Набрано баллов 627,2 Индекс нагрузки 88T Глубина протектора 7,4 мм Вес шины 7,69 кг Treadwear* 320 Страна изготовления Тайланд Минимальная цена, бел. руб. 85

3-е место

Pirelli Cinturato P1 Verde

Набрано баллов 624,7 Индекс нагрузки 88T Глубина протектора 7,8 мм Вес шины 7,67 кг Treadwear* 420 Страна изготовления Турция Минимальная цена, бел. руб. 84

4-е место

Nexen Nblue Eco

Набрано баллов 622,6 Индекс нагрузки 88T Глубина протектора 7,3 мм Вес шины 7,1 кг Treadwear* 400 Страна изготовления Корея Минимальная цена, бел. руб. 82

5-е место

Michelin Energy XM2

Набрано баллов 614,7 Индекс нагрузки 88T Глубина протектора 7,3 мм Вес шины 8 кг Treadwear* 420 Страна изготовления Россия Минимальная цена, бел. руб. 92

6-е место

Dunlop SP Sport LM704

Набрано баллов 614,3 Индекс нагрузки 88H Глубина протектора 7,2 мм Вес шины 8,38 кг Treadwear* - Страна изготовления Тайланд Минимальная цена, бел. руб. 84

7-е место

Rosava Itegro

Набрано баллов 605,6 Индекс нагрузки 88H Глубина протектора 8,1 мм Вес шины 7,63 кг Treadwear* - Страна изготовления Украина Минимальная цена, бел. руб. 55

8-е место

Viatti Strada V-130

Набрано баллов 604,1 Индекс нагрузки 88H Глубина протектора 7,1 мм Вес шины 8,19 кг Treadwear* - Страна изготовления Россия Минимальная цена, бел. руб. 69,3

9-е место

Tigar Sigura

Набрано баллов 600,7 Индекс нагрузки 88T Глубина протектора 7,8 мм Вес шины 7,29 кг Treadwear* 240 Страна изготовления Сербия Минимальная цена, бел. руб. 70,6

10-е место

Белшина Artmotion Бел-280

Набрано баллов 596,8 Индекс нагрузки 88H Глубина протектора 7,4 мм Вес шины 8,12 кг Treadwear* - Страна изготовления Беларусь Минимальная цена, бел. руб. 54,9