﻿ И снова "коммуналка". В Минске проиндексировали тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

И снова "коммуналка". В Минске проиндексировали тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги

10.03.2017 08:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске проиндексированы тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в решении Мингорисполкома от 24 февраля № 707.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Тариф на водоснабжение подняли до 0,5322 рубля (до роста — 0,5301 рубля), на водоотведение (канализацию) — до 0,3554 (до роста — 0,354 рубля).

Тариф на капитальный ремонт жилого дома утвержден на уровне 0,0883 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, а на техобслуживание жилого дома — 0,1004 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Тариф на техобслуживание лифта по-прежнему составит 1,19 рубля за одного проживающего.


Напомним, с 1 марта в Беларуси проиндексировали субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения. К примеру, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения вырос до 15,6722 рубля за 1 Гкал (раньше — 15,6098 рубля).

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон увеличился до 0,0911 рубля (раньше — 0,0908 рубля), летом 1 кубометр газа будет стоить 0,2853 рубля (раньше — 0,2842 рубля).

До этого в Беларуси с 1 января менялись тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Тогда стоимость теплоэнергии выросла на 17% до 15,6098 рубля за 1 Гкал, а природного газа в отопительный период — также на 17%. При этом тарифы на электроэнергию для населения не повышались.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тариф на водоснабжение подняли до 0,5322 рубля (до роста - 0,5301 рубля), на водоотведение (канализацию) - до 0,3554 (до роста - 0,354 рубля).

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
От военных баз до дома убийцы: 11 мест, скрытых на Google Maps
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика