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И снова "коммуналка". В Минске проиндексировали тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги
В Минске проиндексированы тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Об этом
Тариф на водоснабжение подняли до 0,5322 рубля (до роста — 0,5301 рубля), на водоотведение (канализацию) — до 0,3554 (до роста — 0,354 рубля).
Тариф на капитальный ремонт жилого дома утвержден на уровне 0,0883 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, а на техобслуживание жилого дома — 0,1004 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.
Тариф на техобслуживание лифта по-прежнему составит 1,19 рубля за одного проживающего.
Напомним, с 1 марта в Беларуси
Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон увеличился до 0,0911 рубля (раньше — 0,0908 рубля), летом 1 кубометр газа будет стоить 0,2853 рубля (раньше — 0,2842 рубля).
До этого в Беларуси с 1 января
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Тариф на водоснабжение подняли до 0,5322 рубля (до роста - 0,5301 рубля), на водоотведение (канализацию) - до 0,3554 (до роста - 0,354 рубля).
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