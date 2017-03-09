В Минске проиндексированы тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в решении Мингорисполкома от 24 февраля № 707.



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Тариф на водоснабжение подняли до 0,5322 рубля (до роста — 0,5301 рубля), на водоотведение (канализацию) — до 0,3554 (до роста — 0,354 рубля).

Тариф на капитальный ремонт жилого дома утвержден на уровне 0,0883 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения, а на техобслуживание жилого дома — 0,1004 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения.

Тариф на техобслуживание лифта по-прежнему составит 1,19 рубля за одного проживающего.





Напомним, с 1 марта в Беларуси проиндексировали субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения. К примеру, тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения вырос до 15,6722 рубля за 1 Гкал (раньше — 15,6098 рубля).

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон увеличился до 0,0911 рубля (раньше — 0,0908 рубля), летом 1 кубометр газа будет стоить 0,2853 рубля (раньше — 0,2842 рубля).

До этого в Беларуси с 1 января менялись тарифы на некоторые виды жилищно-коммунальных услуг. Тогда стоимость теплоэнергии выросла на 17% до 15,6098 рубля за 1 Гкал, а природного газа в отопительный период — также на 17%. При этом тарифы на электроэнергию для населения не повышались.