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Минчанки после 8 марта пытаются вернуть в магазины ненужные подарки

10.03.2017 08:47 — Разное | Tut.by  
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Минчанки звонят защитникам прав потребителей с просьбой помочь вернуть в магазин ненужные подарки, сообщила корреспонденту агентства «Минск-Новости» председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша.

— Наша практика показывает, что после праздников — Нового года, Рождества, 23 февраля, 8 Марта — некоторые минчане обращаются в магазины с просьбой вернуть деньги за ненужный подарок, — отметила Суша. — В некоторых случаях продавцы им отказывают — тогда потребители обращаются к нам. Мотивируют тем, что в хозяйстве, допустим, 2 пароварки не нужны, или им просто нужны деньги. Что хотят вернуть? Электромясорубки, кухонные комбайны, фены, посуду, вечерние платья, парфюм и другие товары.

По словам А. Суши, существует перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену и возврату. В этот реестр входят и технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки и в техническом паспорте (или заменяющем его документе) которых имеется отметка о дате продажи.

— Все остальные товары, не бывшие в употреблении и сохранившие свои потребительские свойства, можно вернуть в течение 14 дней со дня покупки, — подчеркнула Суша. — При этом не важно, по какой причине он вам не понравился. Вы не обязаны объяснять продавцам, почему это произошло.

В случае если товар включен в вышеуказанный перечень, но в нем имеются недостатки, то есть он некачественный, вы можете обменять или вернуть его в магазин.

 
Теги: Минск
 
 
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"Мотивируют тем, что в хозяйстве, допустим, 2 пароварки не нужны, или им просто нужны деньги. Что хотят вернуть? Электромясорубки, кухонные комбайны, фены, посуду,...

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