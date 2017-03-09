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Минчанки после 8 марта пытаются вернуть в магазины ненужные подарки
Минчанки звонят защитникам прав потребителей с просьбой помочь вернуть в магазин ненужные подарки, сообщила корреспонденту агентства
— Наша практика показывает, что после праздников — Нового года, Рождества, 23 февраля, 8 Марта — некоторые минчане обращаются в магазины с просьбой вернуть деньги за ненужный подарок, — отметила Суша. — В некоторых случаях продавцы им отказывают — тогда потребители обращаются к нам. Мотивируют тем, что в хозяйстве, допустим, 2 пароварки не нужны, или им просто нужны деньги. Что хотят вернуть? Электромясорубки, кухонные комбайны, фены, посуду, вечерние платья, парфюм и другие товары.
По словам А. Суши, существует перечень непродовольственных товаров надлежащего качества,
— Все остальные товары, не бывшие в употреблении и сохранившие свои потребительские свойства, можно вернуть в течение 14 дней со дня покупки, — подчеркнула Суша. — При этом не важно, по какой причине он вам не понравился. Вы не обязаны объяснять продавцам, почему это произошло.
В случае если товар включен в вышеуказанный перечень, но в нем имеются недостатки, то есть он некачественный, вы можете обменять или вернуть его в магазин.
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"Мотивируют тем, что в хозяйстве, допустим, 2 пароварки не нужны, или им просто нужны деньги. Что хотят вернуть? Электромясорубки, кухонные комбайны, фены, посуду,...
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