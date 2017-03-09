Заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что декрет №3 "О предупреждении социального иждивенчества" отменять не будут, но приостановят его действие сроком на один год, стало самой главной новостью четверга.

Декрет №3 распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2015 года. Согласно документу, граждане, которые не участвуют в финансировании госрасходов более 183 дней в году, обязаны уплатить в бюджет социальный сбор в размере 20 базовых величин, исходя из того размера базовой, который действовал в год, когда граждане не работали.

От уплаты сбора на данный момент освобожден ряд категорий граждан:

матери, воспитывающие детей в возрасте до семи лет;

лица, ведущие ремесленную деятельность;

получающие доход от приусадебных хозяйств;

профессиональные спортсмены;

члены творческих союзов и другие.

Согласно последним поправкам в декрет, в случае, если гражданин попал в трудную жизненную ситуацию, по решению местных органов власти он может быть освобожден от уплаты сбора.

Последний срок уплаты соцсбора за 2015 год наступил 20 февраля 2017 года. По данным налоговых органов, извещения об уплате сбора получили около 470 тысяч граждан, уплатили его более 54 тысяч человек.

Какие нормы обозначил президент?

В четверг глава государства распорядился доработать в марте декрет №3, а также заявил о том, что взимать в течение года сбор на финансирование государственных расходов не будут.

"Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, если он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги", — распорядился глава государства. "В 2016 году определенное количество (это тысячи людей), не оспаривая, внесли платежи. Сегодня я снимаю требование, чтобы все, кого мы вычленим за первый квартал, платили эти деньги. Не будем за 2016 год взимать эти деньги с тех, кто должен платить. А те, кто заплатил, те в 2017-м не будут платить. Если они будут работать в 2017 году, мы должны по их требованию вернуть эти деньги", — пояснил Лукашенко.

Пять насущных вопросов по декрету:

1. На "тунеядцев" каких годов будет распространяться приостановка действия декрета?

Согласно заявлениям Лукашенко, действие декрета будет приостановлено на 2017 год. На данный момент извещения из налоговых органов пришли только тем гражданам, которые не работали в 2015 году. В 2017 году должны приходить извещения тем, кто был "тунеядцем" в прошлом, 2016 году. Таким образом, непонятно, распространится это требование на "тунеядцев" только 2015 года, или 2016 год также будет сюда включен? Как быть с теми, кто не работал в 2017 году: подпадают ли они под это требование?

2. До какого числа приостановлено взимание сбора? Будет ли эта мера иметь обратную силу, когда декрет "разморозят"?

Лукашенко заявил, что взимание сбора приостанавливается до 31 декабря 2017 года. Что будет с этим документом дальше, ясности нет. Означает ли это, что когда декрет возобновит свое действие, сбор уплатят все те, кто его не платил в 2015, 2016 и 2017 годах? В этом случае, по какой базовой величине будет рассчитываться сумма сбора?

3. Нужно ли гражданам и далее обращаться в местные органы власти с просьбами освободить их от уплаты сбора из-за трудной жизненной ситуации?

Несмотря на то, что последний срок уплаты сбора за 2015 год уже прошел, граждане, которые не работали в том году, по-прежнему продолжают обращаться в местные органы власти. Могут ли они теперь перестать "ходить по кабинетам", если действие декрета приостановлено? Следует ли это делать тем, кто не работал в 2016 году?

4. Кого включат в новые списки?

Президент дал задание скорректировать закон до 1 апреля 2017 года и к этой дате составить выверенные списки "настоящих" тунеядцев. Но даже если гражданина включили в них, до конца года уплачивать сбор не нужно. Кроме того, пока нет ясности, какие еще категории граждан включат в списки тех, на кого перечень декрета не распространяется. Пока из слов государственных чиновников известно только то, что в них включат лиц, ухаживающих за престарелыми и больными родственниками, а также тех, кто проходит альтернативную воинскую службу.

5. Как будут возвращать уже уплаченные деньги?

В своем заявлении глава государства четко обозначил, что если гражданин уже уплатил сбор в 2016 году, деньги ему вернут. Каким образом будет осуществляться возврат средств? В какие сроки? Потребуется ли для этого обращаться в налоговые органы лично, электронным способом или как-либо еще? Какие документы потребуется представить для получения уже уплаченных сумм? Будет ли возврат денег осуществлен наличными, почтовым переводом, на банковскую карту? Потребуется ли в последнем случае платить банковскую комиссию? И кто вообще профинансирует всю работу банков по переводу гражданам средств, ведь уплатили сбор 54 тысячи человек, из них многие сделали это еще в 2016 году.

Что говорят в госорганах

© Sputnik / Виктор Толочко Кочанова о "заморозке" декрета №3: плохо сработала власть на местах

В белорусских органах госуправления пока не готовы давать разъяснения о Лукашенко механизм временной приостановки взыскания сбора за социальное иждивенчество. "Разработкой корректив в декрет №3 занимается Минтруда. Поэтому в МНС на данный момент ничего не могут сказать относительно того, как будет теперь действовать анонсированный главой государства механизм", — сказали Sputnik в Министерстве по налогам и сборам.

В свою очередь в Министерстве труда и социальной защиты агентству пояснили, что в данный момент специалисты ведомства готовят корректировки в декрет и прорабатывают иные вопросы, касающиеся уплаты сбора и категорий плательщиков. Там также не смогли уточнить, сколько времени займет эта работа и когда можно ожидать разъяснений.