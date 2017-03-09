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Минобороны РФ объявило о модернизации бомбардировщика Су-34
10.03.2017 08:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар — Sputnik. Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, осуществляющий серийное производство Су-34 для российских Воздушно-космических сил, начнет модернизацию бомбардировщика Су-34, который зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте.
Как заявил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении предприятия, программа модернизации Су-34 планируется с 2018 года.
"Мы обсудили с руководством завода и Объединенной авиастроительной авиакорпорацией планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018-2025 годы", — сказал Борисов.
© Sputnik Александр Кряжев
Церемония выпуска юбилейного экземпляра Су-34 в Новосибирске
По его словам, Воздушно-космические силы России в 2017 году получат 16 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 при общем объеме заказа 92 таких самолета.
"Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год. В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки четырех самолетов, а общий объем заказа текущего года 16 Су-34", — сказал Борисов.
Он отметил, что в цехе окончательной сборки находятся девять самолетов.
© Sputnik Игорь Коваленко
Первая группа бомбардировщиков Су-34 из Сирии приземлилась под Воронежем
"Это говорит о том, что обязательства завода на этот год будут, безусловно, выполнены. График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем", — подчеркнул замглавы военного ведомства.
У завода очень устойчивая экономика и хорошие планы на будущее, добавил он.
Борисов отметил высокие характеристики Су-34.
"Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения", — заявил замминистра обороны.
Фронтовой бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.
Технические характеристики:
Вооружение самолета размещается на 12 точках подвески и включает встроенную 30-мм авиационную пушку со 150 снарядами, управляемые ракеты "воздух-воздух" четырех типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.
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Воздушно-космические силы России в 2017 году получат 16 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.
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