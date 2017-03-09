﻿ Минобороны РФ объявило о модернизации бомбардировщика Су-34. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минобороны РФ объявило о модернизации бомбардировщика Су-34

10.03.2017 08:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, осуществляющий серийное производство Су-34 для российских Воздушно-космических сил, начнет модернизацию бомбардировщика Су-34, который зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте.

Как заявил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении предприятия, программа модернизации Су-34 планируется с 2018 года.

"Мы обсудили с руководством завода и Объединенной авиастроительной авиакорпорацией планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018-2025 годы", — сказал Борисов.

Минобороны РФ объявило о модернизации бомбардировщика Су-34
© Sputnik Александр Кряжев
Церемония выпуска юбилейного экземпляра Су-34 в Новосибирске

По его словам, Воздушно-космические силы России в 2017 году получат 16 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 при общем объеме заказа 92 таких самолета.

"Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год. В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки четырех самолетов, а общий объем заказа текущего года 16 Су-34", — сказал Борисов. 

Он отметил, что в цехе окончательной сборки находятся девять самолетов.

Минобороны РФ объявило о модернизации бомбардировщика Су-34
© Sputnik Игорь Коваленко
Первая группа бомбардировщиков Су-34 из Сирии приземлилась под Воронежем

"Это говорит о том, что обязательства завода на этот год будут, безусловно, выполнены. График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем", — подчеркнул замглавы военного ведомства. 

У завода очень устойчивая экономика и хорошие планы на будущее, добавил он. 

Борисов отметил высокие характеристики Су-34.

"Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения", — заявил замминистра обороны.

Фронтовой бомбардировщик Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

Технические характеристики:

 

  • Экипаж — 2 человека.
  • Нормальная взлетная масса — 39 000 кг.
  • Максимальная взлетная масса — 45 100 кг.
  • Максимальный вес боевой нагрузки — 8 000 кг.
  • Длина самолета — 23,34 м.
  • Высота самолета — 6,36 м.
  • Размах крыла — 14,70 м.
  • Максимальная скорость полета:
  1. у земли — 1 400 км/ч,
  2. на высоте — 1 900 км/ч.
  • Практический потолок — 14 650 м.
  • Дальность полета, без дозаправки/ с дозаправкой — 4 500/ 7 000 км.
  • Количество точек подвески — 12.

Вооружение самолета размещается на 12 точках подвески и включает встроенную 30-мм авиационную пушку со 150 снарядами, управляемые ракеты "воздух-воздух" четырех типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.    

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Воздушно-космические силы России в 2017 году получат 16 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
И снова "коммуналка". В Минске проиндексировали тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика