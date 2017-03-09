МИНСК, 10 мар — Sputnik. Новосибирский авиационный завод имени Чкалова, осуществляющий серийное производство Су-34 для российских Воздушно-космических сил, начнет модернизацию бомбардировщика Су-34, который зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте.

Как заявил в пятницу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов при посещении предприятия, программа модернизации Су-34 планируется с 2018 года.

"Мы обсудили с руководством завода и Объединенной авиастроительной авиакорпорацией планы работы по самолету в рамках будущей государственной программы вооружения на 2018-2025 годы", — сказал Борисов.



© Sputnik Александр Кряжев Церемония выпуска юбилейного экземпляра Су-34 в Новосибирске

По его словам, Воздушно-космические силы России в 2017 году получат 16 новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 при общем объеме заказа 92 таких самолета.

"Новосибирский авиазавод имеет длительный контракт с Минобороны на 92 самолета Су-34 и выполняет его с опережением срока практически на год. В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки четырех самолетов, а общий объем заказа текущего года 16 Су-34", — сказал Борисов.

Он отметил, что в цехе окончательной сборки находятся девять самолетов.



© Sputnik Игорь Коваленко Первая группа бомбардировщиков Су-34 из Сирии приземлилась под Воронежем

"Это говорит о том, что обязательства завода на этот год будут, безусловно, выполнены. График поставки самолетов заводом с Минобороны согласован, мы никаких неожиданностей не ждем", — подчеркнул замглавы военного ведомства.

У завода очень устойчивая экономика и хорошие планы на будущее, добавил он.

Борисов отметил высокие характеристики Су-34.

"Он зарекомендовал себя с самой лучшей стороны в сирийском конфликте, имеет огромный модернизационный потенциал и является самолетом практически нового поколения", — заявил замминистра обороны.

Фронтовой бомбардировщик Су-34

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для нанесения точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине, а также поражения воздушных целей противника.

Технические характеристики:

Экипаж — 2 человека.

Нормальная взлетная масса — 39 000 кг.

Максимальная взлетная масса — 45 100 кг.

Максимальный вес боевой нагрузки — 8 000 кг.

Длина самолета — 23,34 м.

Высота самолета — 6,36 м.

Размах крыла — 14,70 м.

Максимальная скорость полета:

у земли — 1 400 км/ч, на высоте — 1 900 км/ч.

Практический потолок — 14 650 м.

Дальность полета, без дозаправки/ с дозаправкой — 4 500/ 7 000 км.

Количество точек подвески — 12.

Вооружение самолета размещается на 12 точках подвески и включает встроенную 30-мм авиационную пушку со 150 снарядами, управляемые ракеты "воздух-воздух" четырех типов, управляемые ракеты "воздух-поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.