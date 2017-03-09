Марина Вежновец покорила лучшие балетные сцены мира, а сейчас — прима-балерина Большого театра оперы и балета Беларуси, заслуженная артистка страны и владелица балетной школы. На прошлой неделе Марина стала ментором гранта «Активиа» на самореализацию в сфере «танец». Для своей подопечной она поставит отточенный до мелочей танцевальный номер. Мы поговорили с балериной о травмах, слезах и стальном характере.

Справка: «Живи в гармонии с собой» — глобальная инициатива, в рамках которой создан проект грантов «Активиа». Его цель — поддержать женщин на их пути к самореализации. Гранты в 5 500 рублей* получат семь белорусок, которые стремятся сделать первые шаги к своему собственному делу в различных сферах: искусство, кино, фотография, кондитерское дело, дизайн одежды, бизнес и танец. Заявки на участие принимаются до 2 апреля включительно. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь .



Фото: из личного архива Марины Вежновец

«Мама объяснила, что в спорте в 20 лет все заканчивается, а в балете — только начинается»

День Марины расписан по минутам — так что пообщаться удается только поздним вечером. Это сейчас балерина с удовольствием танцует днями, еще и учит этому других, а когда-то она каждый день мечтала, чтобы ее побыстрее выгнали из балетной школы: в детстве Вежновец параллельно занималась художественной гимнастикой и планировала связать свое будущее именно со спортом.

— Я, честно говоря, воспринимала балет плохо, это мама все просила: «Будешь одновременно заниматься и гимнастикой, и балетом, а там посмотришь — вдруг балет понравится?»… Мне не нравилось, в какой-то момент я поняла, что сильно отстаю от своих сверстниц и в балете, и в гимнастике. Нужно было выбирать. Мама тогда объяснила мне, что в спорте в 20 лет все заканчивается, а в балете — только начинается. В итоге я выбрала балет — и ни разу не пожалела. Мне тогда очень помогла тренер Маргарита Сазонова: чтобы подтянуть меня, она целый месяц занимались со мной хореографией. Кстати, я к ней обращаюсь за советом по сей день.



Фото: из личного архива Марины Вежновец

Марина поступила в хореографический колледж в Минске. В этот момент пришлось выдержать тяжелое испытание. И это были совсем не физические нагрузки.

— Против моего ухода в балет решительно выступил папа: он не разговаривал со мной целый год. На спектакли мои не ходил. Однажды я написала ему письмо: «Папа, сегодня я буду танцевать для тебя». Зал был заполнен, но я действительно танцевала для папы. После спектакля он встретил меня и, едва удерживаясь от слез, попросил прощения: «Я буду ходить на каждый спектакль, это что-то потрясающее!». И слово свое сдержал: до сих пор посещает каждую постановку с моим участием.

Шло время, Марина окончила колледж и поступила в труппу Театра оперы и балета.

— В театр я пришла «гадким утенком». Но мудрые педагоги меня очень поддерживали, воспитывали и направляли. Я быстро поняла: чтобы стать примой, нужно многому научиться. Самым сложным вначале было показать на сцене все то, что я могла в танцевальном зале. Я выходила и паниковала, делая половину из того, на что была способна. С опытом, когда я начала много выступать, это прошло. Так что главное — не отступать и не останавливаться. Все время делать, и делать много и хорошо.



Фото: из личного архива Марины Вежновец

«Если тебе говорят, что все хорошо, значит ты как минимум стоишь на месте»

— Я танцевала разные роли: и Китри, и Одетту-Одиллию, и Жизель. Каждый спектакль по-своему интересен, каждая героиня — это отдельная жизнь. Мне нравятся партии, которые дают возможность показать и технику, и играть роли, заставлять зрителя переживать их со мной. На сцене я просто отпускаю себя и с головой ухожу в сказку, которой наполнен балет… На сцене даже не чувствуешь боли или усталости: там происходит магия.



Фото: из личного архива Марины Вежновец

Важный секрет любого мастерства — это любовь к тому, что делаешь. Нужно быть фанатом, идти к цели, не отступая. Не получается — делай, усилия обязательно дают результат. И так в любой профессии: ты идешь вперед, либо — назад. Если тебе говорят, что все хорошо, значит ты как минимум стоишь на месте. Здесь спрятано еще одно важное правило: чтобы идти вперед, обязательно нужен человек, который видит тебя, знает толк в деле и может подсказать. У каждой балерины должен быть хороший педагог.



Фото: из личного архива Марины Вежновец

Кстати, чем больше я преподаю, тем больше я вспоминаю своего педагога Ирину Николаевну Савельеву. Я невольно общаюсь с детьми, как она общалась с нами… Она всегда говорила «Главное — характер!». Допустим, ты не можешь скрутить фуэте — тогда нужно собраться и … докрутить его! Теперь я понимаю, что она имела в виду. Если нет характера — вряд ли ты станешь примой. Ведь кому хочется каждое утро вставать и напрягаться? Никому. По сути нужно преодолевать себя каждый день.

«Травма дала мне время, чтобы заняться школой»

В какой-то момент стальной характер оказался не у дел: Марина получила профессиональную травму — сложный перелом стопы. Поэтому долгое время о танцах не могло быть и речи.

— После травмы я даже не знала, когда восстановлюсь. Я тогда присмотрелась к своей сестре, которая преподавала в колледже: у нее здорово получалось ладить с детьми, они так и тянулись к ней. Подумала: а почему бы нам не открыть свою школу? Хватало и времени, и желания, и амбиций. Правда, моя школа — это не совсем бизнес, я только недавно заметила, что за пять лет ни разу не забирала зарплату… Для меня это не деньги, пусть все вложения уже и окупились, но имидж, результат, детище. К слову, балет в принципе не самый благодарный труд в финансовом отношении. Поэтому многие артисты вынуждены гастролировать, чтобы иметь возможность зарабатывать.



Фото: из личного архива Марины Вежновец

«Может выйти девочка, у которой внутри все горит, — и запомнят только ее»

— Я убеждена, что с детьми нужно заниматься с раннего возраста. Все артисты, которые достигают высот, занимаются с 3−4 лет. Если ребенок горит желанием заниматься и достаточно трудолюбив, то у него 100% получится. Может быть, у него будут не такие красивые линии, как у тех, у кого очень хорошие данные, но он может «зацепить» чем-то другим. У кого-то могут быть красивые ноги, но в танце нет «души» — зритель его не запомнит, а запомнит маленькую партию девочки-балерины, у которой внутри все горит, глаза горят — ну и пусть даже у нее не такие красивые линии!

«Сначала они начинали плакать, а я их я начинала жалеть… Потом смотрю — они все хотят, чтобы их жалели»

— На своих уроках я не разрешаю плакать. Сначала дети начинали плакать, а я их я начинала жалеть… Потом я смотрю, они все хотят, чтобы их жалели. И я поняла, что надо с этим бороться. От своих учеников я требую максимум. Ты должен завтра сделать лучше, чем сегодня! Каждый день должен быть лучше, чем был вчера. Забавно, что дети сами не хотят каникул, просятся к нам в школу. Или так достают родителей дома своими танцами, что те их сами приводят!



Фото: из личного архива Марины Вежновец

«День балерины всегда начинается в классе у станка»

— День балерины начинается одинаково. Мы к 10 утра идем на класс — это урок, где ты каждый день должна стоять у станка, «выворачивать» ноги, совершенствовать свое тело, чтобы все мышцы были в тонусе. Он длится час. Затем репетиции по спектаклю из текущего репертуара. Затем я бегу к детям в балетную школу. Дома оказываюсь поздно, но супруг меня понимает — он сам артист балета.



Фото: из личного архива Марины Вежновец

«Это миф, что балерины питаются воздухом»

— Своим ученикам я не разрешаю есть только вредную пищу. Единственная диета — это здоровое питание. Бывают, конечно, редкие исключения по праздникам, например на 8 марта позволила себе пирог. Сейчас такой выбор продуктов, так много всего, что голодным точно никто не остается. Я строго слежу за правильным питанием, иногда провожу беседы с родителями своих учеников, ведь дети себя не могут так контролировать.

«Гармония — это любовь и хорошая физическая форма»

— Моя гармония — это любовь внутри и любовь снаружи. Я даже во время отпуска не отменяю тренировку. Работать над собой нужно постоянно. Именно этого я жду и от своей будущей подопечной. Она должна быть талантливой и точно знать, что хочет получить в итоге. Все остальное сделает упорная работа над собой.

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*без учета налогов.

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