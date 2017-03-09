До отпускного сезона еще не так близко, как хотелось бы. Но о своем летнем путешествии стоит задуматься заранее — это поможет порядком сэкономить на отдыхе.

FINANCE.TUT.BY вместе с Банком Москва-Минск рассказывает, как грамотно экономить на путешествиях, чтобы объездить как можно больше мест и увидеть много всего интересного. Предыдущие выпуски проекта «Лайфхаки для каждого» были посвящены тому, как уменьшить свои траты на самые разные повседневные расходы: « коммуналку », продукты питания , личное авто и интернет-покупки .

Проезд: покупайте билеты во вторник и оставайтесь инкогнито Планируйте свое путешествие заранее, это поможет сэкономить как минимум на перелетах, ведь незадолго до даты отправления авиабилеты, как правило, сильно дорожают. Обычно билеты поступают в продажу за 330 суток до вылета, но не стоит бронировать их так рано. По наблюдениям путешественников, самые дешевые билеты бывают за два месяца до поездки.

Правильно выбирайте день вылета. Билеты с вылетом во вторник или среду, как правило, стоят дешевле, чем в выходные и праздничные дни. Важно также правильно выбрать день покупки билета. Лучшее время — вторник после 15.00. Обычно в это время крупные авиакомпании делают скидки на свои услуги, чтобы конкурировать с бюджетными компаниями.

При покупке авиабилетов пользуйтесь специальными агрегаторами поиска, которые собирают предложения множества авиакомпаний. Например, Skyskanner, Momondo, Aviasales. С помощью этих сайтов можно найти более выгодное предложение, чем напрямую через авиакомпании. Если вы точно решили, куда хотите полететь, в Skyskanner можно указать желаемые маршруты, и приложение каждую неделю будет присылать самый дешевый билет, который только появится. Главное — мгновенно среагировать и «урвать» билет.

Летайте лоукостами: Ryanair, Wizzair, easyJet. Конечно, придется пожертвовать комфортом, но зато сохраните лишнюю сотню евро в кармане. Тем более лоукосты сейчас летают не только по Европе. Например, билет на Norwegian до США стоит даже меньше 100 долларов.

Если по сто раз обновлять страницу с авиабилетом, многие операторы повышают его стоимость. Так что, если уж и проявлять слишком большую активность, лучше делать это в режиме «инкогнито» или почистить cookies.

Если вы путешествуете наземным транспортом, выбирайте автобус — он почти всегда дешевле поезда. Особенно по Европе, где билет на поезд заставляет прилично раскошелится. Автобус в среднем выходит в три-пять раз дешевле. Ну, а если путешествовать хотите уж совсем бюджетно, пользуйтесь сервисом Bla Bla Car, который поможет найти «попутку» за сущие копейки.

Жилье: тяните до последнего, не путешествуйте в одиночестве Самый верный способ не переплачивать за жилье — избегать путешествий в «самый сезон». Например, летом в Барселоне вы наверняка заплатите за жилье втридорога — с ноября по февраль это выйдет намного дешевле, так как отели снижают цены, чтобы привлечь немногих приехавших зимой туристов. Не путешествуйте в одиночестве, по крайней мере, для экономии. Стоимость одноместного номера почти не отличается от двухместного (а иногда и превосходит ее), но если заселитесь вдвоем, то это еще минус 50% стоимости.

Бронируй в последний момент. Можно попытаться дотянуть до последнего, а потом урвать номер за полцены. Для этого пользуйтесь сервисами типа Overnight или Hotel Tonight.

Сэкономить можно, если отказаться от отелей и снимать комнату или квартиру. Самый популярный сайт для поиска — Airbnb.

Бесплатное пристанище можно найти на Couchsurfing или его аналоге Staydu. В этом случае, правда, придется пожертвовать комфортом (спать зачастую приходится на диване в проходной комнате) и особое внимание стоит уделять вопросам безопасности — внимательно читайте отзывы, чтобы на месте не оказалось, что приютить «за спасибо» вас согласился какой-нибудь местный фрик.

Отправляясь в Юго-Восточную Азию, лучше вообще не бронировать жилье заранее. Лучше приехать и на месте найти что-нибудь — так жилье может оказаться в два раза дешевле. Если вы не готовы так рисковать, то можно заранее забронировать номер на 1−2 суток, а на месте уже подыскать отель или гестхаус подешевле.

Питание: просите воду бесплатно и не присаживайтесь с кофе за столик Очевидный, но самый действенный способ сэкономить на еде — готовить самому, если есть такая возможность. Особенно вы оцените этот совет в очень дорогих странах, например, в Норвегии, где один бургер в фастфуде стоит 15 долларов. Чтобы не тратиться постоянно на воду, носите с собой фляжку или пустую бутылку. В большинстве стран Европы безопасно пить воду из-под крана. В Риме, например, питьевые фонтанчики стоят буквально на каждом углу — не брезгуй пить прямо из них, ведь так делают даже местные. Кроме того, во многих странах вода в кафе и ресторанах бесплатная, главное — следить, чтобы вам принесли стакан, а не бутылку минералки. В США практически везде: от фастфуда до солидного ресторана — бесплатный «рефилл». То есть, заказав напиток (не только воду) один раз, вы можете обновлять его сколько угодно раз.

Знайте бренды супермаркетов. В Европе есть сети, которые славятся своими низкими ценами: Aldi, Lidl, Auchen и др. Главное помните, что воскресенье в Западной Европе — выходной день, когда не работает практически ничего. Открыты только небольшие магазинчики, где цены на порядок выше, чем в супермаркетах.

Ходите на рынки. На это есть как минимум три причины: продукты здесь дешевле, натуральнее, а сам рынок — это неотъемлемая часть культуры города.

Не ешьте в местах, где много туристов. Если свернуть с главной улицы, то можно найти какую-нибудь забегаловку, где еда вкуснее, а счет будет в два раза меньше. Спрашивайте совета у местных, куда бы они сами пошли на ужин.

Заказывайте местные вина. В особо «винных» странах бокал стоит дешевле, чем стакан кока-колы. И узнавайте о домашних винах: их может не быть в меню, но они наверняка есть где-нибудь в подвалах ресторана.

Пейте кофе за барной стойкой или берите на вынос. В Италии и Франции, например, если вы сядете за столик, с вас возьмут плату за обслуживание (это не чаевые). В некоторых местах эта сумма может оказаться даже больше стоимости вашего эспрессо.

Питайтесь у «эмигрантов». Турецкие кебабы, китайские рестораны и вьетнамские «столовые» знамениты своими большими порциями и низкими ценами. И не брезгуйте стрит-фудом: это дешево и очень сытно.

Пользуйтесь купонами. Например, на сайте Groupon среди прочего можно найти 50%-ю скидку на бокал пива, 20%-ю на ужин в дорогом ресторане, 90%-ю на доставку еды и много других негастрономических возможностей.

Развлечения: найдите гида среди местных и ходите в музеи бесплатно Крайне бюджетно познакомиться с городом и его основными достопримечательностями можно, если ходить на бесплатные экскурсии. Так называемые фри-туры существуют практически в каждом более-менее крупном городе. Правда, совсем бесплатными их назвать нельзя: после многочасовой экскурсии вас попросят о чаевых, и их лучше, конечно же, оставить. Их размер уже зависит от ваших финансовых возможностей и того, насколько сильно вам понравилась экскурсия. Хороший способ узнать город изнутри, а не только по туристическим маршрутам, — найти гида среди местных. Сделать это можно на том же Couchsurfing. Те, кто не может приютить, с удовольствием потусуются с вами и покажут город. Причем совершенно бесплатно.

Во многих музеях есть дни с бесплатным входом. Чаще всего это бывает раз в месяц. Проверить бесплатные дни можно на сайтах музеев. Это поможет сэкономить 10−15 евро. Также есть города и страны, где музеи в принципе бесплатны. Например, свободный вход предлагают многие музеи Стокгольма.

Если вы планируете посетить музеи, выставки и прочие достопримечательности, заранее скачайте экскурсионные аудиогиды на свой смартфон. Тогда не придется покупать аудиогид в самом музее.

Билеты покупайте в интернете. Это поможет, во-первых, сэкономить пару евро, а, во-вторых, избежать очередей — для обладателей электронных билетов в музеях чаще всего организован отдельный вход. Особенно актуально это, если идете в большой и знаменитый музей: под Лувром есть шанс провести несколько часов.

Покупайте City Pass. Это комплексный билет, куда включены, как правило, проезд на несколько дней и вход в самые знаменитые городские музеи. Например, городская карта в Вене стоит 25 евро и включает в себя безлимитный проезд на 72 часа и скидки в более чем 210 мест: музеи, достопримечательности, театры, концертные холлы, магазины и рестораны.

Пользуйтесь преимуществами своего возраста. Например, если вы старше 65 лет или все еще являетесь студентом, во многих странах это дает право на льготный проезд или билет в музей со скидкой. Студентам стоит сделать международный студенческий ISIC, так как наш белорусский часто не прокатывает.

Партнер проекта:

Отпуск без хлопот вместе с Банком Москва-Минск. Совершайте покупки в любой точке мира при помощи наших международных платежных карт VISA или MasterCard . Воспользуйтесь кредитом « На личное » и отдыхайте с комфортом.