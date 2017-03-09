Екатерина Гребенщикова после рождения детей сменила профессию юриста на любимое хобби и открыла первую в стране частную библиотеку . У Екатерины двое детей — дочери 6 лет, сыну 1,9. Мы поговорили о современной литературе, о привычке к чтению и о том, как любовь к книгам превращается в маленький бизнес.



Екатерина с дочерью

— Екатерина, что для вас чтение?

— Это неотъемлемая часть жизни. Я читала всегда, а когда появилась дочка, стала читать и ей. Чем старше она становилась, тем больше мы читали. Покупали книги постоянно, и в какой-то момент я подумала — как было бы здорово, если бы я могла их не покупать, а просто брать, чтобы прочитать. Так 3 года назад появилась идея, которая развилась в проект по прокату книг, это такая частная виртуальная библиотека. Каталог книг размещен на сайте, который устроен по принципу книжного магазина.

— Чем отличается ваша виртуальная частная библиотека от государственной, где также появляются новые дорогие энциклопедии, интересные книги?

— Я не могу провести сравнительный анализ, потому что не хожу в государственные библиотеки. Но думаю, что у меня все же больше новинок, я делаю упор на современной детской литературе. У меня нет стихов Агнии Барто или «Карлсона» Астрид Линдгрен — эти книги можно всегда найти в домашней библиотеке. Сейчас так много выходит в свет современных необычных книг, которые переводят на русский язык… Последние годы на наш рынок попадают также и переводы книг 40-летней давности, которые давно известны во всем мире и уже стали классикой, а мы с ними только знакомимся… Ну, а новинки появляются просто с космической скоростью, хочется все и сразу! Постепенно моя библиотека пополняется.

— По какому принципу вы выбираете книги?

— Конечно, мой проект персонализирован, за ним стою я, то есть присутствует субъективный фактор отбора книг. Туда попадает то, что я считаю достойным внимания. Но могу сказать, что и у меня бывали проколы с моей дочкой, хотя кто лучше знает ребенка, чем его мама? Убеждаешься, что восприятие мира взрослым не всегда совпадает с детским взглядом. Так, моя дочка осталась равнодушна к очень популярным историям Свена Нурдквиста про Петсона и Финдуса. Книгу японца Окада Ко «Кролик и Веснушка» мы прочли один раз и больше никогда к ней не возвращались. А вот, к примеру, малоизвестные широкой публике истории про Мышь Гликерию Дины Сабитовой зачитали до дыр. Сыну сейчас 1,9, он — начинающий читатель, но даже в этом возрасте он четко объясняет, какие книги ему нравятся, а какие нет. При всём разнообразии детской литературы в нашем доме в фаворитах — книги исключительно про автомобили и технику.

— К каким книгам ваш ребенок возвращается?

— Это непредсказуемо и порой удивительно для меня. Есть у меня книга «Встреча» Рози Лэм, на ней маркировка 0+, там мало текста и большие красивые иллюстрации. Эта книга — про любовь, и я подарила ее мужу на годовщину свадьбы. Но вот интересно — дочку книга так заинтересовала, что она периодически просит меня ее перечитать. Читаем мы каждый день, каждый вечер, и всегда что-то новое, но вот эта «Встреча» — то, к чему возвращаемся, особенно когда был сложный день, а перед сном хочется соблюсти ритуал чтения.

— Книга перед сном — это своего рода медитация?

— Возможно. Может быть, дочь впервые познакомилась с этой книгой в особом настроении, расположении духа, теперь таким образом — перечитыванием «Встречи» — она возвращается, и к тому состоянию — в том числе. В младшем возрасте дети вообще склонны к повторениям и могут несчетное число раз просить читать одну и ту же книгу.

— Ваша дочка читает сама?

— Она умеет читать, но сейчас у нее еще такой возраст, когда это требует усилий, поэтому я ее не заставляю читать. Когда мы уезжаем куда-то и она не ходит в сад — тогда читает в качестве упражнений, чтобы не растерять навык. Но все это проходит в легком режиме — чтобы не отбить охоту и чтобы книга ассоциировалась с удовольствием. Она уже понимает, что чтение — это инструмент, которым можно пользоваться: читает рекламу, название продуктов…

— Мы говорили о вашем субъективном выборе книг для детей. Хорошая книга для вас — это какая книга?

— Говорить о взрослой книге проще — у каждого есть свои предпочтения в литературе. А детские книги настолько разноплановые… Есть и смешные книги, и те, которые затрагивают серьезные темы, как та же «Встреча», где говорится о том, как к одной рыбке в аквариум подселили вторую рыбку — и они стали вместе наблюдать мир, оказалось, что чашка — это слон, кормящий слонят…

Чем хороши детские книги — тем, что важные темы поднимаются при помощи простых метафор и становятся поводом для того, чтобы поговорить с ребенком о смерти, например. Вот книга «Остров моего дедушки» Дэвиса Бенджи — история о том, как дедушка уезжает на «остров», взрослому сразу понятно, о чем речь, а ребенку дается возможность пройти путь к пониманию того, что человек уходит и не возвращается. К такой теме и к книге можно возвращаться, особенно когда такая ситуация случается в жизни.





— Вы говорите не только о важности чтения книг, но и о необходимости общения с ребенком на тему прочитанного.

— Есть вещи, о которых надо говорить с ребенком, а книга становится помощником, поводом затронуть какую-то тему. Мы же просто так нечасто беседуем о чувствах — о любви, о дружбе. Нам кажется, мы любим, и этого достаточно. А может, ребенку многое непонятно? Какие бывают способы проявления чувств? Книги — источник опыта.

— Возникает вопрос ответственности взрослого, в том числе в выборе книг для ребенка. В магазинах полки ломятся от наплыва розовых книжек про фей-принцесс…

— Некоторым людям сложно понять, отчего современная книга на 10 разворотов стоит 20 рублей. Проще ведь купить что-то подешевле или позволить ребенку в супермаркете самому выбирать себе книжку про фей с сомнительным содержанием. Но ведь ответственность лежит на взрослом: куда вести ребенка и из чего ему позволять выбирать. Я за то, чтобы дети выбирали себе книгу из качественной литературы с хорошими иллюстрациями.

Когда я создавала проект виртуальной библиотеки, задумывалась — а кому же это надо? Решила, что найдутся те, кто захочет взять хорошую и дорогую книгу, чтобы ее почитать, тем самым сэкономят семейный бюджет.

К слову, бывают и случайные люди, они так и не пользуются своим абонементом по полной программе, хотя могли бы брать неограниченное количество книг на протяжении нескольких месяцев. Но нет, они берут книгу, возвращают ее и просто пропадают, хотя финансово это им невыгодно. Делаю вывод, что любовь к книгам и привычка к чтению в таких семьях все-таки не выработана, там нет спроса на книгу. Мне это непонятно: я читаю своему ребенку каждый день, и мне надо всегда иметь пару новых книг в запасе, чтобы было что читать. Как может сильно меняться ритм чтения? Или ты читаешь, или нет.

Если нет потребности в чтении, то она просто так и не появится, даже если будет возможность читать больше за меньшие деньги. То есть внешний фактор не стимулирует к чтению. Хоть ты бесплатно приноси им в дом лучшие книги — они не будут их читать…

Ну, а основной мой клиент — семьи с хорошим достатком, которые ценят своё время и умеют считать деньги. Прочитать один раз дорогую детскую книгу и поставить ее на полку? Они могут каждую неделю читать по несколько новых книг, обменивать их на другие и не тратиться на покупку. Сводят ребенка в театр за эти деньги. Они также экономят свое время, ведь не нужно выбирать из множества изданий и можно заказывать доставку книг на дом или в офис.

— Вы занимаетесь исключительно детской литературой?

— Да, это книги для детей дошкольного и младшего школьного возраста. В них важен и текст, и визуальное оформление, иллюстрации. Эти книги невозможно заменить ничем, никакими гаджетами: их надо трогать, смотреть. Ребенок должен привыкнуть к книге как к нужному объекту.

— Книги не страдают от рук маленьких читателей?

— Формально заключаю договор проката, естественно, я понимаю, что книга — не камень, и со временем страницы растрепываются. К таким моментам отношусь лояльно. А если книга не подлежит восстановлению, прошу приобрести такую же взамен. Проблем никогда не бывает: клиенты сами признаются во всем и покупают замену. Даже более бережно относятся к книге напрокат, наверное, чем к личной. А к тому же воспитывают у детей бережливое и уважительное отношение к книге.

— Как много в вашей библиотеке белорусских авторов?

— У меня была идея сделать целый отдел книг на белорусском языке. У меня есть «беларускамоўныя» книги, но оказалось, что они не пользуются спросом: за два года их никто ни разу не взял. Возможно, тот, кто в таких книгах нуждается, более осознанно подходит к выбору детской книги и просто ее покупает.

Вообще могу сказать, что в малышковом сегменте — для детей до 5 лет, у меня 100% иностранные авторы. А уже для детей постарше, которые готовы долго слушать, есть и русские авторы, и их немало, может быть, потому что ребенку более понятны и созвучны их истории.

— А какие книги вы сами любили в детстве?

— «Волшебник Изумрудного города», «Приключения Незнайки», «Карлсона»…

— Вы работали юристом, до того как открыли первую частную виртуальную библиотеку в нашей стране.

— Да, поработала юристом, но сегодняшнее занятие, мое хобби, нравится мне больше. Материнство поставило все на паузу — в том смысле, что у меня появилось время подумать над тем, чем занимаюсь и зачем. И что получаю от этого? Что приносит больше денег — библиотека или юриспруденция? Конечно, второе. Но я хотела дело для души, которому не нужно отдавать почти все свое время, и в оставшееся заниматься семьей, а скорее — наоборот. Могу сказать, что не считаю себя экспертом в детской литературе, просто занимаюсь делом, которое встроено в мою личную жизнь.

Виртуальная библиотека на данном этапе не коммерческий проект, приносящий прибыль, а проект, приносящий удовольствие и пользу книголюбам — моим читателям. Это дело, приносящее много интересных знакомств, участие в разных мероприятиях (фестиваль «Город и книги», «Мамслет», «Bookids»). Я чувствую, что плыву в правильном направлении, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

В instagram работает хештег #bookabook_обмен — можно на странице @bookabook.by обменивать детские книги.

Мы встретились также с педагогом арт-студии «Остров» (Национальный центр художественного творчества детей и молодежи) и искусствоведом Юрием Ивановым и поговорили о чтении и посетили «книжную выставку»: студийцам недавно предложили нарисовать собственную обложку любимой книги, таким образом, заставив задуматься и детей, и родителей о книгах, да и чтении как таковом.



Юрий Иванов

— Наш проект «Сделай сам обложку любимой книги» появился не случайно. Не секрет, что сегодня неохотно читают не только дети, но и взрослые. Нам захотелось вернуть интерес к книге посредством привлечения внимания к ее увлекательному бэкграунду. Кем и как создается книга? Какова ее роль в истории культуры и сегодня в эпоху развития цифровой цивилизации? Мы предложили детям изготовить и оформить суперобложки к их самым любимым книгам, то есть выступить в роли соавтора дизайнера книги. Для ребенка это выглядело как открытие нового предмета и освоение его возможностей. Подобное задание заставляет ребенка задавать вопросы: а какая книга вообще у меня любимая и почему? А какую книгу любит мой друг? Какие книги есть в моей библиотеке? И есть ли вообще у меня библиотека? Проект вовлекал в диалог взрослых членов семьи, становился поводом для общей познавательно-коммуникативной и созидательной деятельности. Ведь именно подобные взаимоотношения формируют культуру семьи, делают нас единомышленниками, выстраивают альтернативу той стандартной суррогатной среде, которая сегодня окружает ребенка и которая еще резче обозначилась с уходом «мировой художественной культуры» из школы, единственного предмета, где можно было поговорить о сокровенных переживаниях человека, о величии египетских пирамид, потребности в самовыражении, свободе творчества, где ребенок мог почувствовать свою индивидуальность и нужность.





— Мы помним, что «мировая художественная культура» или МХК ушла из школы довольно давно, и уже заканчивают школы те дети, которые были вовсе лишены такого гуманитарного предмета.

— Да, 2008 году с целью облегчения учебной нагрузки из школьной программы было решено убрать самый малополезный предмет, и им оказалась «мировая художественная культура». Действительно, зачем он человеку XXI века, нацеленному на создание высоких технологий, инновационного промышленного производства, это же «обуза» на пути к силиконовым долинам и всеобщему процветанию… «От культуры сыт не будешь» — традиционный доморощенный тренд, вызревший в глубинах народного сознания, типа «экономика должна быть экономной». Бюрократам-оптимизаторам было трудно понять, что за сухой графой «эстетическое воспитание» стоит не только умение рисовать и ориентироваться в стилях и направлениях искусства: существует специфическая область человеческой деятельности, которая воспитывает жизненную активность, потребность творить, стремление к познанию и всему новому, а в результате — все это готовит его к открытиям в любой сфере профессиональной деятельности. Искусство уже давно стало осознаваться фактором не только культуры, но и экономики. Во взаимодействии современной науки и гуманитарных знаний сегодня вырастает междисциплинарная стратегия, способная отвечать на вызовы времени. Так не в этом ли суть и миссия образования, направленного на воспитание зрелого современного человека?

— Каким образом, по-вашему, долгое отсутствие МХК в школе отразилось на чтении?

— Я бы ответил — катастрофически! Давайте представим себе историю мировой художественной культуры в виде гигантской инсталляции, где пересекающиеся ажурные конструкции представлены в виде визуального текста, подобного футуристическому письму. Тысячи, десятки тысяч терминов, цитат, текстов возникают на светящейся бегущей дорожке перед нами, обозначая и символизируя пространственно-временную модель нашей цивилизации. Нам явлены важные для понимания хода истории культурные коды древнего мира, античности, нового времени, истории архитектуры, музыки, поэзии, здесь художественные произведения и имена гениев, которые предвосхитили свое время. Но вдруг гаснет свет, и все это исчезает из культурного пространства ребенка и его семьи, утрачиваются взаимосвязи прошлого и настоящего. Возникает много белых пятен. Многое, в том числе и процесс чтения, превращается в большую проблему. Сейчас Микеланджело и Рафаэль для детей это лишь персонажи мультфильма «Черепашки Ниндзя».

— Сейчас мы наблюдаем поэтапное возвращение МХК в школу. Хотя за прошедшие годы наверняка было многое утеряно.

— Крайне важно состояние педагогической науки. Но еще больше беспокоит непонимание кризисной ситуации родительским сообществом. И, кстати, слово «сообщество» к сожалению, приходится употреблять пока условно.

— Может ли школа прививать интерес к чтению, любовь к художественной литературе?

— Главная задача школы — увлечь ребенка знаниями, научить его учиться, дать ему выговориться и помочь вступить в диалог с другими…

В школе, конечно, учат читать, дети даже сдают тест на скорочтение, но это лишь технические навыки, которые сами по себе не могут вызвать у ребенка интерес к литературе. Ребенка надо втягивать в чтение, чтобы он прежде всего ощутил эстетическое удовольствие от магии и плоти слова. Ведь подлинное чтение продиктовано не дефицитом информации, а потребностью восприятия новых образов, виртуального участия в событиях, обнаружение особой манеры авторского письма. Важен выбор чтения, содержание которого должно как-то соотноситься с жизненным опытом и ценностями, устремлениями и идеалами. Если преподаватель литературы — яркий, оригинальный человек, он не будет догматично следовать программе. Его ученики разделят с ним его увлечение, будут знакомиться с новинками литературы, стремиться высказывать свои собственные оригинальные суждения.





— Задачу увлечения ребенка, в данном случае — чтением, сегодня не всегда выполняет школьный учитель, порой именно в системе дополнительного образования ребенок и его семья могут найти и единомышленников, и то самое сообщество, и место, где дети могут развивать свои гуманитарные таланты. Расскажите о проекте ваших «суперобложек».

— Результатом проекта стала экспозиция, на которой помимо представленных авторских обложек показаны фотографии участников с любимыми книгами, которые вдохновили их на творческую работу. Дети хорошо чувствуют графический образ текста, увязывая его с пространством страницы, используют различные техники и материалы. Для них слово, как и для футуристов, имеет не столько лингвистическое и вербальное значение, но приобретает пластическое свойство. Эта практика индивидуального эстетического опыта особенно важна сегодня, когда ребенок получает уже готовый продукт (кино, видео, ТВ и т.д.), а его природный креативный потенциал может быть так никогда не востребован.