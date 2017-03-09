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суд утвердил импичмент президента Южной Кореи

10.03.2017 09:25 — Разное | Ежедневник  
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суд утвердил импичмент президента Южной Кореи

Суд признал, что Пак Кын Хе незаконно допустила свою подругу Чхве Сун Силь к влиянию на управление государством.

Конституционный суд Южной Кореи единогласно утвердил решение парламента отстранить от должности президента Пак Кын Хе. Это стало первым импичментом в истории страны, передает ВВС.

Суд признал, что Пак Кын Хе незаконно допустила свою подругу Чхве Сун Силь к влиянию на управление государством. Теперь Пак Кын Хе лишена неприкосновенности и будет обязана явиться на допрос по делу о коррупции.

Выборы нового президента Южной Кореи должны состояться в течение 60 дней, ожидается, что они выпадут на 9 мая. До тех пор исполнять обязанности главы государства продолжит премьер-министр Хван Гё Ан.

После решения Конституционного суда в Сеуле прошли демонстрации и столкновения между сторонниками и противниками Пак Кын Хе. Погибли два человека.

Расследование против президента Южной Кореи началось после публикаций в прессе о том, что близкая подруга главы государства фактически контролировала работу Пак Кын Хе. Также утверждалось, что при покровительстве президента Чхве Сун Силь принуждала крупные компании платить взносы в свои фонды.

Самые большие взносы переводила Samsung, глава которой Ли Чжэ Ён был арестован в середине февраля 2017 года. По версии следствия, Samsung заплатила подруге президента за покровительство. Сам Ли Чжэ Ён утверждает, что стал жертвой вымогательства.

 
 
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Суд признал, что Пак Кын Хе незаконно допустила свою подругу Чхве Сун Силь к влиянию на управление государством.

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