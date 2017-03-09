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Крупнейший музыкальный фестиваль Минска прошлого года возвращается с юбилейной программой

10.03.2017 09:43 — Разное | Tut.by  
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22 июля на аэродроме «Боровая» под Минском состоится десятый музыкальный фестиваль «Рок за Бобров».


В 2016 году «Рок за Бобров» стал одним из главных музыкальных событий года и крупнейшим фестивалем в стране по количеству проданных билетов. «Рок за Бобров-2017» продолжит традиции европейских опен-эйров, подразумевающих не только качественное музыкальное шоу, но и большое количество развлечений.

Для юбилейного фестиваля организаторы выбрали хедлайнеров всех десятилетий от 1980-х до наиболее актуальных музыкантов нынешнего века.

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Самый известный белорусский музыкант Сергей Михалок исполнит лучшие хиты «Брутто» и «Ляписов», при этом для «Рока за Бобров» музыкантами будет разработана отдельная музыкальная программа.

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Культовая российская рок-группа, которая почти четыре десятилетия остается одним из самых востребованных коллективов на постсоветском пространстве.

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Первая рэп-группа России, снискавшая миллионы поклонников и создавшая условия для дальнейшего развития стиля на постсоветском пространстве.

Вторая часть лайн-апа будет объявлена в апреле, следите за обновлениями.

Начиная с прошлого года, «Рок за Бобров» проводится по всем критериям современных европейских фестивалей. В этом году особое внимание вновь будет уделено организации зонирования пространства и анимации вне сцены. Также будет увеличена территория фуд-кортов, расширен ассортимент питания и максимально ускорен процесс обслуживания зрителей.

Первая тысяча билетов поступит в продажу по специальной цене 25 рублей.

 
 
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22 июля на аэродроме "Боровая" под Минском состоится десятый музыкальный фестиваль "Рок за Бобров".

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