﻿ Бритоголовые: Кристен Стюарт, Анджелина Джоли и другие звезды, которые расставались с волосами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Бритоголовые: Кристен Стюарт, Анджелина Джоли и другие звезды, которые расставались с волосами

10.03.2017 09:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В прокат вышла готическая драма Оливье Ассайаса «Персональный покупатель», в которой исполнительница главной роли Кристен Стюарт развлекается перепиской с привидением. К премьере фильма актриса сменила прическу на радикальный платиновый ежик. Предлагаем вспомнить других звезд, которые избавлялись от волос и, кстати, выглядели с новыми прическами только круче.

Кристен Стюарт


Милли Бобби Браун


Юная звезда сериала «Очень странные дела» дебютировала в возрасте 12 лет и с очень короткими волосами. В интервью Милли рассказывает, что ее дедушка был очень против такого радикального изменения прически, но сама актриса ничуть не жалеет об этом. «Надеюсь, я вдохновляю людей. Иметь ультракороткие волосы действительно круто».

Люпита Нионго


«Впервые сбрила волосы по какой-то мимолетной прихоти. Мне просто стало интересно, как я буду выглядеть без волос», — рассказывает актриса. «Для окружающих это было немного шокирующим, особенно для моей мамы, но я научилась полностью принимать свою внешность, и с короткими волосами я нравлюсь себе намного больше, кроме того, я не трачу кучу времени на суету по поводу прически».

Энн Хэтэуэй


Актриса побрилась налысо ради роли в фильме «Отверженные» в 2012 году. В интервью она неоднократно говорила, что очень нравится себе с короткой стрижкой.

Шарлиз Терон


Шарлиз сама предложила режиссеру фильма «Безумный макс. Дорога ярости» побрить себе голову ради роли Фуриозы. «В тот момент я была новоиспеченной мамой и мне страшно нравилась возможность не причесываться каждое утро», — говорит актриса.

Анджелина Джоли


Анджелина Джоли ставила самые разные эксперименты над своей внешностью. Но один из самых запоминающихся вариантов — ее ультракороткая прическа для роли Джии Марии Каранджи в фильме «Джия».

Кейт Бланшетт


Кейт побрила голову ради роли в фильме 2002 года «Рай». «Это так освобождает! Впервые я побрила голову ради роли в кино, но делала это еще несколько раз уже по собственной инициативе, чтобы снова почувствовать легкость».

Деми Мур


Настоящий символ girl power — это обритая налысо Деми Мур для роли в фильме «Солдат Джейн». Кстати, прическу своей мамы позже неоднократно повторила дочь Деми — Талула Уиллис.

Натали Портман


Натали идет любая стрижка — она подтвердила это еще раз, обрив голову для роли в фильме «V значит Вендетта».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предлагаем вспомнить звезд, которые избавлялись от волос и, кстати, выглядели с новыми прическами только круче

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
суд утвердил импичмент президента Южной Кореи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика