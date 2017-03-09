В прокат вышла готическая драма Оливье Ассайаса «Персональный покупатель», в которой исполнительница главной роли Кристен Стюарт развлекается перепиской с привидением. К премьере фильма актриса сменила прическу на радикальный платиновый ежик. Предлагаем вспомнить других звезд, которые избавлялись от волос и, кстати, выглядели с новыми прическами только круче.

Кристен Стюарт





Милли Бобби Браун





Юная звезда сериала «Очень странные дела» дебютировала в возрасте 12 лет и с очень короткими волосами. В интервью Милли рассказывает, что ее дедушка был очень против такого радикального изменения прически, но сама актриса ничуть не жалеет об этом. «Надеюсь, я вдохновляю людей. Иметь ультракороткие волосы действительно круто».

Люпита Нионго





«Впервые сбрила волосы по какой-то мимолетной прихоти. Мне просто стало интересно, как я буду выглядеть без волос», — рассказывает актриса. «Для окружающих это было немного шокирующим, особенно для моей мамы, но я научилась полностью принимать свою внешность, и с короткими волосами я нравлюсь себе намного больше, кроме того, я не трачу кучу времени на суету по поводу прически».

Энн Хэтэуэй





Актриса побрилась налысо ради роли в фильме «Отверженные» в 2012 году. В интервью она неоднократно говорила, что очень нравится себе с короткой стрижкой.

Шарлиз Терон





Шарлиз сама предложила режиссеру фильма «Безумный макс. Дорога ярости» побрить себе голову ради роли Фуриозы. «В тот момент я была новоиспеченной мамой и мне страшно нравилась возможность не причесываться каждое утро», — говорит актриса.

Анджелина Джоли





Анджелина Джоли ставила самые разные эксперименты над своей внешностью. Но один из самых запоминающихся вариантов — ее ультракороткая прическа для роли Джии Марии Каранджи в фильме «Джия».

Кейт Бланшетт





Кейт побрила голову ради роли в фильме 2002 года «Рай». «Это так освобождает! Впервые я побрила голову ради роли в кино, но делала это еще несколько раз уже по собственной инициативе, чтобы снова почувствовать легкость».

Деми Мур





Настоящий символ girl power — это обритая налысо Деми Мур для роли в фильме «Солдат Джейн». Кстати, прическу своей мамы позже неоднократно повторила дочь Деми — Талула Уиллис.

Натали Портман





Натали идет любая стрижка — она подтвердила это еще раз, обрив голову для роли в фильме «V значит Вендетта».