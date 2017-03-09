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Правительство России: бухгалтерия в отношениях с Минском будет
10.03.2017 09:36 — Разное | Ежедневник
фото: ИноСМИ
Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова прокомментировала высказывание Александра Лукашенко насчет отношений с Россией и перепалки с российским премьер-министром.
"Безусловно, любые политико-экономические отношения, даже с таким близким партнером, как Белоруссия, — это всегда бухгалтерия. Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги", — цитирует Тимакову ТАСС.
Александр Лукашенко накануне
"Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не 150, а 200 долларов. Это, знаете, сродни тому, что намек всем — в России прежде всего, и в Беларуси, — что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок».
Он также подчеркнл, что "отношения с Россией — это не бухгалтерия". "Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений", — сказал президент.
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Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова прокомментировала высказывание Александра Лукашенко насчет отношений с Россией и перепалки с российским...
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