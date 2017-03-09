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Названы самые мощные смартфоны в мире

10.03.2017 09:52 — Разное | Tut.by  
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Разработчики популярного синтетического теста AnTuTu, предназначенного для тестирования производительности мобильных устройств, опубликовали список из десяти наиболее мощных смартфонов прошедшего февраля.


На первых местах рейтинга находятся все те же смартфоны, что и были по итогам всего 2016 года — iPhone 7 Plus, iPhone 7 и OnePlus 3T (самый мощный Android-смартфон в списке). Четвертую строчку занимает LeEco Le Pro 3.

Пятое место в рейтинге занял OnePlus 3, шестое — Motorola Moto Z, а места с седьмого по десятое разделили между собой ZTE Axon 7, Asus ZenFone 3 и последние флагманы Xiaomi — Mi5S и Mi5S Plus.

Отметим, что все устройства из верхней части таблицы можно без проблем приобрести в Беларуси:

 
 
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Если сравнить тройку самых производительных гаджетов с итоговым рейтингом за 2016 год, можно заметить, что на первых местах находятся все те же игроки.

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