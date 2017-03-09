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Два белорусских фристайлиста вышли в финал чемпионата мира по лыжной акробатике

10.03.2017 09:51 — Разное | Tut.by  
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Два белорусских лыжных акробата, Максим Густик и Станислав Гладченко, вышли в финал чемпионата мира по фристайлу, который проходит в испанской Сьерра-Неваде.


Максим Густик. Фото: facebook.com/kreischberg2015

Белорусы преодолели квалификационый барьер по итогам второй попытки.

По итогам первой в финал вышли 6 спортсменов — Мак Бохоннон (США) — 124,34 очка, Ци Гуанпу (Китай) — 118,55, Чжоу Хан (Китай) — 113,28, Дэвид Моррис (Австралия) — 112,83, Цзя Цоньян (Китай) — 112,39 и Джонатон Лиллиз (США) — 111,95.

Еще 6 финалистов выявились по итогам второй попытки — бронзовый призер ЧМ-2015 Максим Густик (Беларусь) — 109,75, Станислав Гладченко (Беларусь) — 108,54, Лю Чжонцин (Китай) — 104,43, Оливье Рошон (Канада) — 103,54, Максим Буров (Россия) — 99,63, Станислав Никитин (Россия) — 99,63.

Всего на старт вышли 27 спотсменов.

Финальная стадия будет состоять из трех этапов. Сначала 12 атлетов исполнят по два прыжка и определят 9 лучших, потом они выявят 6 суперфиналистов, которые в решающем раунде совершат по 1 прыжку и выявят медалистов чемпионата мира.

В женских соревнованиях единственная представительница Беларуси Александра Романовская в квалификации не справилась с приземлением и с оценкой 63,04 балла заняла 19-е место среди 22 участниц.

Финальная стадия чемпионата мира в Сьерра-Неваде должна начаться 10 марта в 21.30 по минскому времени.

9 марта квалификация из-за оттепели была перенесена на несколько часов позже и завершилась, когда в Беларуси уже была ночь.

 
 
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Два белорусских лыжных акробата, Максим Густик и Станислав Гладченко, вышли в финал чемпионата мира по фристайлу, который проходит в испанской Сьерра-Неваде.

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