В Минске проиндексированы субсидируемые государством тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Решение Мингорисполкома от 24 февраля 2017 года №707, которым вносятся изменения в решение от 9 января 2017 года, опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет БЕЛТА .

Сообщается, что фиксированный тариф на техническое обслуживание жилого дома на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц установлен в размере 0,1004 рублей, на водоснабжение - 0,5322 рублей (1 куб. м), водоотведение (канализация) - 0,3554 рублей (1 куб. м), техническое обслуживание лифта - 1,19 рублей (с одного проживающего в месяц), капитальный ремонт - 0,0883 рублей (1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц).

Решение принято на основании п.5 Положения о порядке индексации субсидируемых государством тарифов на ЖКУ для населения и вступает в силу после официального опубликования.