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"Космический пельмень": спутник Сатурна попал на редкое фото
Пан — спутник Сатурна — оказался вовсе не сферическим по форме. Наиболее детальный из всех снимков космического объекта в истории
Фотографию удалось сделать зонду Кассини 7 марта с расстояния в 24,5 километров. Это сближение стало рекордным за всю историю исследования Пана. Специалисты сделали снимок, чтобы больше узнать о форме и геологии небесного объекта.
Ранее удавалось получить только размытые изображения Пана, которые не давали представления о его форме. Сейчас стало ясно, внешне он напоминает сплюснутую сферу с «поясом». Издание Business Insider
Пан — один из 62 спутников Сатурна. Его открыли в 1990 году, он вращается внутри так называемого деления Энке внешнего кольца А. Спутник совершает полный оборот вокруг Сатурна за 13 часов и 48 минут.
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Фотографию удалось сделать зонду Кассини 7 марта с расстояния в 24,5 километров.
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