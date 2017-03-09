Пан — спутник Сатурна — оказался вовсе не сферическим по форме. Наиболее детальный из всех снимков космического объекта в истории опубликован на сайте NASA.



Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Фотографию удалось сделать зонду Кассини 7 марта с расстояния в 24,5 километров. Это сближение стало рекордным за всю историю исследования Пана. Специалисты сделали снимок, чтобы больше узнать о форме и геологии небесного объекта.

Ранее удавалось получить только размытые изображения Пана, которые не давали представления о его форме. Сейчас стало ясно, внешне он напоминает сплюснутую сферу с «поясом». Издание Business Insider сравнило Пан с равиоли, также он может напомнить пельмень.



Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute



Фото: NASA / JPL-Caltech / Space Science Institute

Пан — один из 62 спутников Сатурна. Его открыли в 1990 году, он вращается внутри так называемого деления Энке внешнего кольца А. Спутник совершает полный оборот вокруг Сатурна за 13 часов и 48 минут.