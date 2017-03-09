Недавно интернет взорвала новость об отставке директора белорусского Парка высоких технологий. В среде программистов и к ним приближенных уже гадают: не уберут ли следом налоговые льготы, которыми уже много лет пользуются компании — резиденты Парка. Намерения сделать это озвучивалось правительством в 2015 году, но тогда все отделались легким испугом.

IT-индустрия vs реальный сектор

"Нефтяной век закончился, будущее — за информационными технологиями", — такой прогноз дал Герман Греф, председатель правления Сбербанка, выступая на гайдаровском экономическом форуме. И есть резон ему верить. Действительно, трудно найти отрасль, обгоняющую в развитии IT-сектор. Ведь это порядка 20-30% роста в год. По предварительным оценкам, в минувшем году экспорт программного обеспечения принес нашей стране более 800 миллионов долларов. Примерно столько же составила сумма выручки от поставок за границу тракторов и грузовиков вместе взятых. Прогноз на нынешний год — миллиард долларов IT-экспорта. Замечу: речь о чистой выручке. При том что промышленный экспорт требует значительных встречных поставок из-за рубежа энергоносителей, металла, а зачастую и целых узлов. К примеру, на МТЗ доля чистого экспорта составляет около трети от номинального. Если учесть это в расчетах, то напрашивается вывод: белорусские айтишники, большая часть которых — вчерашние студенты, приносят в страну столько же валюты, сколько и заводы-гиганты с полувековой историей.

Естественно, рост за десяток лет практически с нуля до таких внушительных показателей был бы невозможен без существующего льготного режима налогообложения. Зарплаты программистов облагаются всего 9% подоходного налога, а их наниматели за каждого сотрудника платят взносы в Фонд соцзащиты исходя из средней зарплаты по стране, а не реально получаемой.

Тепличные условия и быстрый рост

Отсюда и вытекает одна из главных претензий к отечественным разработчикам программного продукта: мол, на льготах сидят, приносят недостаточно денег в казну. Это не совсем так. Хотя ставка подоходного налога для работников компаний — резидентов ПВТ действительно ниже, чем для всех остальных, за счет высоких зарплат программисты, в конечном счете, платят больше. Скажем, размер выплат в Фонд социальной защиты айтишников выше, чем у двух третьих населения. Кроме того, зарплаты наши программисты тратят преимущественно на родине. И здесь уже государство в полной мере берет свое: с каждого товара уплачивается НДС, который и есть — главный источник наполнения бюджета.

В результате многолетней поддержки у белорусских программистов сложились тепличные условия, которые и позволяют индустрии расти семимильными шагами. И эти условия — наше ключевое преимущество, лишаться которого ни в коем случае нельзя. Потому что это не наша эксклюзивная выдумка. В России есть щедрая кормящая рука госзаказа, которая обеспечивает стабильный доход выполняющим его IT-компаниям. В Украине — крайне низкая стоимость жизни, которая позволяет тратить на повседневные нужды вдвое меньше, чем у нас. К этому прилагаются обширные возможности по уходу от налогов. В Польше и Литве — беспрепятственный выход на рынок Евросоюза. В такой ситуации льготы позволяют удерживать конкурентный уровень зарплат, а вместе с ним — и квалифицированные кадры.

Освобождение от налогов — самая действенная практика по привлечению в страну иностранных инвесторов. Успешный пример ее реализации можно сейчас наблюдать в Словакии, которая за годы независимости превратилась в крупного автопроизводителя. 25 лет назад там разве что ездили на легковых автомобилях, сейчас же эта страна на первом в мире месте по производству легковушек на душу населения. И правительство не останавливается на достигнутом. В Словакию постоянно приходят новые и новые корпорации. Например, недавно строительство первого за пределами Великобритании завода начал Land Rover. И хотя словаки легко могут сказать инвесторам: построили заводы, а теперь пускай работают как все и платят налоги, — они этого не делают. Знаете почему? Репутация важнее…

А теперь главный аргумент. Когда я как-то спросил у коллег-программистов, насколько у них развито национальное самосознание, получил четкий ответ: его нет, мы — граждане мира. Это применимо к большинству специалистов этой сферы. Владеют английским и знают математику, работают в условиях бизнес-этики, приближенной к западным стандартам. А еще: молоды, зачастую бездетны и выросли в 90-е, в условиях идеологического вакуума, когда патриотическое воспитание было не под стать нынешнему. Так что без проблем могут работать в любой точке мира. Более того, зачастую для этого даже нет нужды менять работодателя: многие белорусские компании имеют офисы в разных странах и помогают с переездом. Перебравшись в Варшаву, можно с легкостью получить статус гражданина Евросоюза, с которым весь мир открыт, как на ладони.

Да, кстати. Парк высоких технологий — это не только программисты, их там едва больше половины. Каждый раз, когда проходит очередной слух об отмене льгот для ПВТ, где-то точно взгрустнет доставщик еды, уборщик из клининговой компании, менеджер по кадрам и строитель. Их это тоже косвенно касается. Ведь до тех пор, пока программисты воспринимают нашу страну как "зону рискованного земледелия", они будут сидеть на чемоданах и не стремиться пускать корни, обзаводиться жильем. Айтишникам хватает доходов, чтобы нагрузить заказами строительную отрасль, пусть даже и за счет кредитов, не хватает им для этого главного — уверенности в неизменных правилах игры.

"Чем сильнее вы будете сжимать кулак, тем больше будет ускользать сквозь ваши пальцы", — говорила принцесса Лея в "Звездных войнах". Можно легко рассуждать, сколько еще денег можно получить от лидеров белорусского зарплатного рейтинга, но при этом необходимо понимать, что стоит только начать это делать, как вскоре легко можно лишиться и нынешних поступлений.