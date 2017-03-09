В конкурсе работницы меряются в умении не только блистать на подиуме, но и других талантах. Например, в приготовлении блюд из фирменной молочной продукции. Корреспонденты Sputnik побывали на конкурсе и узнали, кому и зачем нужна эта корпоративная традиция.



© Sputnik / Мария Амелина За красавиц болеют сотрудники предприятия

Предварительный отбор прошли 12 незамужних красавиц. У них разные специальности и должности. Кто-то работает сыроделом на Полесском участке в Хойниках, кто-то — инженером-технологом на головном предприятии в Гомеле. Есть кладовщица, лаборанты химического анализа, инженер по качеству. Все они причастны к выпуску молочной продукции. Насколько они артистичные, фотогеничные и хозяйственные, определяют первые лица завода, его филиалов и производственных участков.



© Sputnik / Мария Амелина Подготовка к конкурсу длилась месяц, репетировали практически каждый день по три-четыре часа, занимались с девушками специалисты подиум-школы Сергея Нагорного

"Наш конкурс проводится не для пиара, а для себя. Чтобы коллектив чувствовал, что жизнь на предприятии кипит, и к нам активно идут молодые кадры", — объясняет идеологическую составляющую традиции генеральный директор ОАО "Милкавита" Сергей Баборико.

В небольшом актовом зале гаснет свет, и на сцену выходят жизнерадостные братья-близнецы Рустам и Равиль Носыровы. Столичные телезвезды с придыханием представляют участниц.



© Sputnik / Мария Амелина Специальные гости корпоративного праздника – ведущие утреннего эфира на "Беларусь 2" братья Носыровы

Труженицы молочной отрасли появляются на сцене в коротеньких льняных платьях, расшитых россыпями мелких васильков. "Какие все милые, а наша Марина — вообще огонь", — перешептываются коллеги в зрительном зале.



© Sputnik / Мария Амелина Дефиле в льняных платьях под патриотический хит Ланской "Васильковое небо"

Участницы явно волнуются, они не привыкли позировать фотографам и выступать перед залом. Перевести дыхание и подготовиться к новому конкурсу позволяют музыкальные паузы. На сцену выходят заводские таланты — танцуют, поют, декламируют стихи.



© Sputnik / Мария Амелина Талантливых людей в тысячном коллективе ОАО "Милкавита" много

Второй конкурс — "Купальская ночь". Мужчины в предвкушении откровенного дефиле, но в сценарии его нет. Девушки двигаются по сцене, пританцовывая. На них красивые купальские венки и рубахи в пол.



© Sputnik / Мария Амелина Вместо выхода в бикини - купальские венки

"В эту ночь по лесам и полям бродили черти и демоны, а из рек выглядывали русалки", — стараются передать атмосферу языческого праздника ведущие. Кажется, еще чуть-чуть и в центре сцены запылает огонь, а босоногие красавицы бросятся в объятия телезвезд. Но нет же, ровно держат спину и одинаково широко улыбаются жюри.



© Sputnik / Мария Амелина В гримерной своя атмосфера

Оценивают участниц руководители филиалов и структурных подразделений акционерного общества. Председательствует в жюри генеральный директор. Растроганный красотой своих подчиненных, он обещает каждой по 200 рублей премии.



© Sputnik / Мария Амелина В жюри – исключительно мужчины, возглавляет его генеральный директор ОАО "Милкавита" Сергей Баборико

Новшество конкурса — вместо спецодежды девушки демонстрируют наряды средневековья. Бархат и шелк плотно облегают фигуры, платья явно тяжелые, но участницы по-прежнему широко улыбаются.



© Sputnik / Мария Амелина Татьяна Цыркунова в образе придворной дамы

Еще одна музыкальная пауза, и начинается самый трогательный момент — дефиле в свадебных платьях. Волнуются родители, начальство, подруги, женихи. Но вот очередная участница посылает зрителям воздушный поцелуй, и все тонут в море ее обаяния.



© Sputnik / Мария Амелина Волнительное дефиле в свадебных платьях

Вскоре раскрывается интрига конкурса. Победительницей признают 18-летнюю лаборантку из Хойник Ольгу Кузьменко. Молодой специалист трудится на Полесском участке с прошлой осени, попала сюда по распределению после гомельского лицея химиков.



© Sputnik / Мария Амелина Победительница конкурса красоты "Мисс Milkavita" Ольга Кузьменко

"В планах учиться дальше, но пока не определилась, в какой вуз поступать. Парень есть, встречаемся. Как сложится жизнь дальше, не загадываю", — скромничает новоиспеченная "Мисс Milkavita".



© Sputnik / Мария Амелина Кулинарные способности участниц зрители оценили перед началом конкурса - после дегустации можно было проголосовать за понравившееся блюдо

Титул первой вице-мисс достается ветеринарному врачу сельскохозяйственного предприятия "СлавМол" Марии Нестеренко. Вторая вице — инженер по качеству головного предприятия "Милкавита" Ирина Искрицкая.



© Sputnik / Мария Амелина Приз зрительских симпатий у инженера-химика Кристины Сницаренко

Всем девушкам вручают подарки от многочисленных спонсоров, победительнице — диадему и сертификат на 500 рублей.