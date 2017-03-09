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На гомельской "Милкавите" выбрали самую красивую заводчанку
10.03.2017 10:37 — Разное | Sputnik Беларусь
В конкурсе работницы меряются в умении не только блистать на подиуме, но и других талантах. Например, в приготовлении блюд из фирменной молочной продукции. Корреспонденты Sputnik побывали на конкурсе и узнали, кому и зачем нужна эта корпоративная традиция.
© Sputnik / Мария Амелина
За красавиц болеют сотрудники предприятия
Предварительный отбор прошли 12 незамужних красавиц. У них разные специальности и должности. Кто-то работает сыроделом на Полесском участке в Хойниках, кто-то — инженером-технологом на головном предприятии в Гомеле. Есть кладовщица, лаборанты химического анализа, инженер по качеству. Все они причастны к выпуску молочной продукции. Насколько они артистичные, фотогеничные и хозяйственные, определяют первые лица завода, его филиалов и производственных участков.
© Sputnik / Мария Амелина
Подготовка к конкурсу длилась месяц, репетировали практически каждый день по три-четыре часа, занимались с девушками специалисты подиум-школы Сергея Нагорного
"Наш конкурс проводится не для пиара, а для себя. Чтобы коллектив чувствовал, что жизнь на предприятии кипит, и к нам активно идут молодые кадры", — объясняет идеологическую составляющую традиции генеральный директор ОАО "Милкавита" Сергей Баборико.
В небольшом актовом зале гаснет свет, и на сцену выходят жизнерадостные братья-близнецы Рустам и Равиль Носыровы. Столичные телезвезды с придыханием представляют участниц.
© Sputnik / Мария Амелина
Специальные гости корпоративного праздника – ведущие утреннего эфира на "Беларусь 2" братья Носыровы
Труженицы молочной отрасли появляются на сцене в коротеньких льняных платьях, расшитых россыпями мелких васильков. "Какие все милые, а наша Марина — вообще огонь", — перешептываются коллеги в зрительном зале.
© Sputnik / Мария Амелина
Дефиле в льняных платьях под патриотический хит Ланской "Васильковое небо"
Участницы явно волнуются, они не привыкли позировать фотографам и выступать перед залом. Перевести дыхание и подготовиться к новому конкурсу позволяют музыкальные паузы. На сцену выходят заводские таланты — танцуют, поют, декламируют стихи.
© Sputnik / Мария Амелина
Талантливых людей в тысячном коллективе ОАО "Милкавита" много
Второй конкурс — "Купальская ночь". Мужчины в предвкушении откровенного дефиле, но в сценарии его нет. Девушки двигаются по сцене, пританцовывая. На них красивые купальские венки и рубахи в пол.
© Sputnik / Мария Амелина
Вместо выхода в бикини - купальские венки
"В эту ночь по лесам и полям бродили черти и демоны, а из рек выглядывали русалки", — стараются передать атмосферу языческого праздника ведущие. Кажется, еще чуть-чуть и в центре сцены запылает огонь, а босоногие красавицы бросятся в объятия телезвезд. Но нет же, ровно держат спину и одинаково широко улыбаются жюри.
© Sputnik / Мария Амелина
В гримерной своя атмосфера
Оценивают участниц руководители филиалов и структурных подразделений акционерного общества. Председательствует в жюри генеральный директор. Растроганный красотой своих подчиненных, он обещает каждой по 200 рублей премии.
© Sputnik / Мария Амелина
В жюри – исключительно мужчины, возглавляет его генеральный директор ОАО "Милкавита" Сергей Баборико
Новшество конкурса — вместо спецодежды девушки демонстрируют наряды средневековья. Бархат и шелк плотно облегают фигуры, платья явно тяжелые, но участницы по-прежнему широко улыбаются.
© Sputnik / Мария Амелина
Татьяна Цыркунова в образе придворной дамы
Еще одна музыкальная пауза, и начинается самый трогательный момент — дефиле в свадебных платьях. Волнуются родители, начальство, подруги, женихи. Но вот очередная участница посылает зрителям воздушный поцелуй, и все тонут в море ее обаяния.
© Sputnik / Мария Амелина
Волнительное дефиле в свадебных платьях
Вскоре раскрывается интрига конкурса. Победительницей признают 18-летнюю лаборантку из Хойник Ольгу Кузьменко. Молодой специалист трудится на Полесском участке с прошлой осени, попала сюда по распределению после гомельского лицея химиков.
© Sputnik / Мария Амелина
Победительница конкурса красоты "Мисс Milkavita" Ольга Кузьменко
"В планах учиться дальше, но пока не определилась, в какой вуз поступать. Парень есть, встречаемся. Как сложится жизнь дальше, не загадываю", — скромничает новоиспеченная "Мисс Milkavita".
© Sputnik / Мария Амелина
Кулинарные способности участниц зрители оценили перед началом конкурса - после дегустации можно было проголосовать за понравившееся блюдо
Титул первой вице-мисс достается ветеринарному врачу сельскохозяйственного предприятия "СлавМол" Марии Нестеренко. Вторая вице — инженер по качеству головного предприятия "Милкавита" Ирина Искрицкая.
© Sputnik / Мария Амелина
Приз зрительских симпатий у инженера-химика Кристины Сницаренко
Всем девушкам вручают подарки от многочисленных спонсоров, победительнице — диадему и сертификат на 500 рублей.
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На гомельском предприятии "Милкавита" не изменяют традиции – каждый год в марте проводят конкурс красоты.
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