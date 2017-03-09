При ремонте минских дорог планируется применять цемент, сообщил сегодня генеральный директор государственного производственного объединения «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы, передает БЕЛТА .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«С целью активизации работ по применению отечественного цемента в дорожном строительстве „Горремавтодором“ прорабатывается возможность использования „Ресайклера“ с мобильным оборудованием для модификации верхней части грунтовых улиц и восстановления несущей способности оснований асфальтобетонных покрытий. Это позволит решить несколько задач, в том числе экономить денежные средства на доставку материалов и минимизировать производственные затраты за счет совмещения различных технологических операций», — отметил Денис Глинский.

Среди объектов, где предусмотрены такие работы, — улица Липковская (Партизанский район), улица Красина (Заводской район) и др.

Также в 2017 году дорожники продолжат наносить на проезжую часть защитное стекловолоконное покрытие. По технологии «Сларри Сил» отремонтируют Логойский тракт, улицы Одинцова, Академическая и Казинца.

На отдельных участках улиц Елейская, Шаранговича (от улицы Лобанка до МКАД), переулок Краснозвездный, Лобанка (от улицы Бурдейного до улицы Одинцова), Веры Хоружей (от улицы Кропоткина до Червякова) принято решение о полной замене асфальтобетонного покрытия. На эти цели будет направлено 1,6 млн рублей.

Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 950-летия Минска особое внимание уделят центральным проспектам. Предусмотрен ремонт плиточного покрытия на проспекне Победителей и Независимости, в местах проведения массовых мероприятий. На участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы заменят асфальтобетонное покрытие, на подходах к путепроводу по проспекту Победителей через улицу Богдановича предусмотрена модернизация ограждений.

Особое внимание уделено устранению критичной ямочности. Сформировано и работает 12 ремонтных бригад, с начала года работы выполнены на площади около 13 тыс. кв.м. В марте планируется отремонтировать около 10 тыс. кв. м. В первую очередь усилия направлены на приведение в порядок магистральных улиц и МКАД.

Вместе с тем Денис Глинский обратил внимание на то, что в некоторых случаях имеют место нарушение технологии, ненадлежащее ограждение мест проведения работ, несвоевременное устранение дефектов и др. «Такие факты взяты на контроль», — отметил гендиректор «Горремавтодора».