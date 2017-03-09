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При ремонте минских дорог планируется применять цемент
При ремонте минских дорог планируется применять цемент, сообщил сегодня генеральный директор государственного производственного объединения «Горремавтодор Мингорисполкома» Денис Глинский на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы, передает
«С целью активизации работ по применению отечественного цемента в дорожном строительстве „Горремавтодором“ прорабатывается возможность использования „Ресайклера“ с мобильным оборудованием для модификации верхней части грунтовых улиц и восстановления несущей способности оснований асфальтобетонных покрытий. Это позволит решить несколько задач, в том числе экономить денежные средства на доставку материалов и минимизировать производственные затраты за счет совмещения различных технологических операций», — отметил Денис Глинский.
Среди объектов, где предусмотрены такие работы, — улица Липковская (Партизанский район), улица Красина (Заводской район) и др.
Также в 2017 году дорожники продолжат наносить на проезжую часть защитное стекловолоконное покрытие. По технологии «Сларри Сил» отремонтируют Логойский тракт, улицы Одинцова, Академическая и Казинца.
На отдельных участках улиц Елейская, Шаранговича (от улицы Лобанка до МКАД), переулок Краснозвездный, Лобанка (от улицы Бурдейного до улицы Одинцова), Веры Хоружей (от улицы Кропоткина до Червякова) принято решение о полной замене асфальтобетонного покрытия. На эти цели будет направлено 1,6 млн рублей.
Кроме того, в рамках подготовки к празднованию 950-летия Минска особое внимание уделят центральным проспектам. Предусмотрен ремонт плиточного покрытия на проспекне Победителей и Независимости, в местах проведения массовых мероприятий. На участке проспекта Независимости от улицы Янки Купалы до площади Победы заменят асфальтобетонное покрытие, на подходах к путепроводу по проспекту Победителей через улицу Богдановича предусмотрена модернизация ограждений.
Особое внимание уделено устранению критичной ямочности. Сформировано и работает 12 ремонтных бригад, с начала года работы выполнены на площади около 13 тыс. кв.м. В марте планируется отремонтировать около 10 тыс. кв. м. В первую очередь усилия направлены на приведение в порядок магистральных улиц и МКАД.
Вместе с тем Денис Глинский обратил внимание на то, что в некоторых случаях имеют место нарушение технологии, ненадлежащее ограждение мест проведения работ, несвоевременное устранение дефектов и др. «Такие факты взяты на контроль», — отметил гендиректор «Горремавтодора».
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Об этом сообщил генеральный директор государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский
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