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В Пружанах велосипедиста сбила сначала фура, затем Volkswagen: 82-летний пенсионер погиб
Двойной наезд на велосипедиста произошел 9 марта, в 20.20, на улице Макаренко в Пружанах.
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С травмами различной степени тяжести 82-летнего велосипедиста доставили в больницу, где в 21.05 он умер.
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Двойной наезд произошел 9 марта, около 20.20, на улице Макаренко.
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