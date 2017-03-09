﻿ В Пружанах велосипедиста сбила сначала фура, затем Volkswagen: 82-летний пенсионер погиб. 21.by
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В Пружанах велосипедиста сбила сначала фура, затем Volkswagen: 82-летний пенсионер погиб

10.03.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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Двойной наезд на велосипедиста произошел 9 марта, в 20.20, на улице Макаренко в Пружанах.

Как сообщили в пресс-службе МВД, житель Барановичей, управляя фурой DAF, совершил наезд на ехавшего на велосипеде пенсионера. В результате мужчина упал на дорогу, после чего его переехал Volkswagen.

С травмами различной степени тяжести 82-летнего велосипедиста доставили в больницу, где в 21.05 он умер.

 
 
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Двойной наезд произошел 9 марта, около 20.20, на улице Макаренко.

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