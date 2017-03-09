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"Дзе б мы ні былі, мы берасцейцы". Брестское "Динамо" представило новую форму
Футбольный клуб «Динамо-Брест» вечером 9 марта в ресторане гостиницы «Интурист» представил новую игровую форму, в которой будет выступать в сезоне 2017 года. Презентация проходила в закрытом формате для приглашенных гостей, болельщики увидят новый облик футболистов в апреле.
Новую экипировку ФК «Динамо-Брест» разрабатывал совместно с компанией Adidas, которая с 31 января является техническим партнером клуба.
— Очень важно выглядеть стильно. В современном мире мелочей не бывает, важна каждая деталь. Даже экипировка. Это, по сути, комфорт для ребят. Они себя ощущают лучше еще до игры. Это касается и психологического превосходства над соперником, оно может сформироваться уже до игры. Я надеюсь, что и форма в том числе поможет нам в достижении новых целей в этом сезоне, — рассказал коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев.
Как добавил директор по развитию клуба Виктор Радьков, современная приталенная форма создана на основе топ-коллекции Adidas 2017 года.
Экипировка вратаря — красного цвета.
Домашняя и выездная форма игроков — привычная белая и синяя соответственно.
Третий комплект — для международных и товарищеских матчей. Как и в прошлом сезоне, написание фамилий на футболках выполнено на белорусском языке.
— Третья форма для нас особенно дорога. Она выражает ту философию, которую несет в себе клуб. Там присутствуют всего две фразы. На лицевой стороне написано «Дзе б мы ні былі, мы берасцейцы».
Болельщики «Динамо-Брест» увидят игроков в новом обличии в апреле на матче с борисовским «БАТЭ».
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" вечером 9 марта представил новую игровую форму, в которой будет выступать в сезоне 2017 года. Презентация проходила в закрытом формате...
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