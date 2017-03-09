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"Дзе б мы ні былі, мы берасцейцы". Брестское "Динамо" представило новую форму

10.03.2017 10:36 — Разное | Tut.by  
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Футбольный клуб «Динамо-Брест» вечером 9 марта в ресторане гостиницы «Интурист» представил новую игровую форму, в которой будет выступать в сезоне 2017 года. Презентация проходила в закрытом формате для приглашенных гостей, болельщики увидят новый облик футболистов в апреле.


Фото: Александр Дмитриев.

Новую экипировку ФК «Динамо-Брест» разрабатывал совместно с компанией Adidas, которая с 31 января является техническим партнером клуба.

— Очень важно выглядеть стильно. В современном мире мелочей не бывает, важна каждая деталь. Даже экипировка. Это, по сути, комфорт для ребят. Они себя ощущают лучше еще до игры. Это касается и психологического превосходства над соперником, оно может сформироваться уже до игры. Я надеюсь, что и форма в том числе поможет нам в достижении новых целей в этом сезоне, — рассказал коммерческий директор брестского «Динамо» Максим Краснобаев.

Как добавил директор по развитию клуба Виктор Радьков, современная приталенная форма создана на основе топ-коллекции Adidas 2017 года.

Экипировка вратаря — красного цвета.


Новобранец брестского «Динамо» голкипер Жереми Малерб имеет и модельный опыт. Фото: Александр Дмитриев

Домашняя и выездная форма игроков — привычная белая и синяя соответственно.


Домашняя форма. Фото: Александр Дмитриев

Выездная форма. Фото: Александр Дмитриев

Третий комплект — для международных и товарищеских матчей. Как и в прошлом сезоне, написание фамилий на футболках выполнено на белорусском языке.


Форма для международных и товарищеских матчей. Фото: Александр Дмитриев

— Третья форма для нас особенно дорога. Она выражает ту философию, которую несет в себе клуб. Там присутствуют всего две фразы. На лицевой стороне написано «Дзе б мы ні былі, мы берасцейцы».


Довольно много игроков «Динамо» не из Бреста, но все они несут в себе частичку той души, которая есть только на Брестчине. На спине у нас написана фраза «Too good to be shared». Мы специально написали ее на английском, чтобы люди, которые не говорят по-русски или по-белорусски, могли понимать, о чем речь, — сказал Виктор Радьков.

Болельщики «Динамо-Брест» увидят игроков в новом обличии в апреле на матче с борисовским «БАТЭ».








Александра Сокол — экс-вратарь женской сборной Беларуси по футболу, модель и победительница международного конкурса красоты Miss 7 Continents — была одной из ведущих презентации.




Директор по развитию клуба «Динамо-Брест» Виктор Радьков.




Презентация новой формы брестских динамовцев проходила под аккомпанемент группы J: МОРС.









 
Теги: Брест
 
 
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" вечером 9 марта представил новую игровую форму, в которой будет выступать в сезоне 2017 года. Презентация проходила в закрытом формате...

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