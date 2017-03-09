Как вы, возможно, слышали или видели в ленте Instagram, в Минске проходит Gastrofest, и закончится он уже в ближайшее воскресенье, так что у вас последний шанс. 20 столичных заведений предлагают авторский кофе и десерт всего за 5 рублей. Например, кафе «Абсурд» на Независимости, 60 предлагает эспрессо с темным шоколадом, вишневым соком и воздушными сливками, а к нему домашний пирог, шоколадное пирожное и профитроль. Все за 5 рублей — подвоха нет. Проблем может оказаться две: из-за наплыва желающих в кафе образовываются очереди и периодически сеты по фиксированной цене заканчиваются, а значит, придется прийти в следующий раз. Так что планируйте свою вылазку с учетом этой информации.
Лофт-выставка «Райский сад импрессионизма» — это точные полноразмерные копии полотен выдающихся художников импрессионизма и постимпрессионизма. Если средств охватить главные музеи Европы и США у вас по той или иной причине нет, можно подъехать в ТРЦ Galleria. Процесс подготовки выставки в общей сложности занял 5 лет. Сперва в течение двух лет необходимо было получить все необходимые разрешения и материалы для воспроизведения полотен Ренуара, Ван Гога, Моне, Гогена, Дега. А после 3 года потребовалось на то, чтобы белорусские и болгарские художники написали 27 полотен. В экспозицию включены «Подсолнухи», «Цветники в Голландии» и «Звездная ночь» Ван Гога, «Пруд с лилиями» Клода Моне, «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» Камиля Писсаро, натюрморты и пейзажи Поля Гогена.
Предыстория: 14 февраля в арт-пространстве «Высокае места» открылась выставка «Оплодотворение» — проект, о котором много и спорно говорили в арт-тусовке Минска. В пятницу 4 автора встретятся со всеми желающими, чтобы поговорить об искусстве. Эта встреча вряд ли изменит ваше мировоззрение, но что-то новое вы наверняка узнаете. В гостиной вас будут ждать Василий Зенько, Глеб Отчик, Андрей Петкевич и Владимир Зленко.
Концептуальный бар «ДК» продолжает серии вечеринок. На сей раз всех пришедших ожидает живой звук от компании Fyodorovitch, Jail Born Jane, Girl Aint’t Girl и Weed & Dolphins. Кроме того, всегда под рукой бар, причудливые картины на стенах и прочие артефакты для фото.
В Минске выступит один из самых обсуждаемых врачей постсоветского пространства. За плечами педиатра и телеведущего Евгения Комаровского 15 книг, тысячи просмотров на YouTube и более 25 тысяч запросов в месяц в Yandex и Google.
На лекции в Минске Комаровский расскажет о том, как воспитать здорового ребенка, что делать и кто виноват, если ребенок часто болеет, какие главные правила самолечения. Кроме того, разговор пойдет и о взрослых. Например, как прожить на 10 лет больше, как прийти к взаимопониманию с бабушками и дедушками и многое другое. И, конечно, вы сможете задать волнующий вас вопрос из зала.
Где: Национальный художественный музей Республики Беларусь.
Сколько: 5 рублей.
В продолжение образовательных выходных можно заглянуть на еще один лекторий — на сей раз о Радзивиллах. Цикл лекций займет пять суббот, ближайшая посвящена Барбаре Радзивилл и ее образам. «Больше смерти, чем жизни» — под таким названием Андрей Любый, кандидат исторических наук и преподаватель БГУ, расскажет про одну из самых загадочных женщин нашей истории.
Наше все белорусской музыки (Солодуха, прости), группа Re1ikt проведет акустическую презентацию альбома Kufar. Напомним, что предыдущий альбом коллектива стал лучшим рок-альбомом по версии проектов Experty.by і Rock Profi.
— Мы сабралі ўсё тое каштоўнае, чым могуць ганарыцца беларусы: нашы традыцыі, наша прырода, наша культура, нашы перамогі, наша ўменне сябраваць і рабіць добрыя справы талакой, — рассказал про концепцию нового альбома Алесь Демиденко. Услышать все это живьем можно в камерной атмосфере клуба «Граффити».
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Когда: 12 марта, 14.00.
Где: «Корпус» на проспекте Машерова, 9.
Сколько: бесплатно.
«КультЛичности» — это базар-балаган, на котором люди, которым есть что рассказать и показать, продают свои артефакты с историей, мелочи из увлекательного прошлого, артефакты яркой жизни. Если вы хотите прикоснуться к вещам известных белорусов, а параллельно помочь нуждающимся, эта барахолка — лучшее решение.
Среди участников, которые выставляют на продажу свои вещи, в этот раз значатся художник Алексей Хацкевич, музыкант Сергей Пукст, культуролог Максим Жбанков, хореограф Ольга Скворцова, актриса Светлана Аникей, копирайтер и в прошлом редактор журнала «Таймер» Денис Клевицкий, редактор Kyky Саша Романова и многие другие.
Занять себя можно как непосредственно барахолкой, так и перекусом на фудкорте, детской площадкой, подборкой музыки от Papa Bo Selektah и кинопоказами.
Где: Республиканский дворец культуры ветеранов на ул. Янки Купалы, 21.
Сколько: 31−42 рубля.
Важный вечер для всех поклонников джаза. Про итальянца Kekko Fornarelli музыкальные критики пишут примерно следующее: «Если бы все музыканты имели настолько широкий кругозор, джаз стал бы мировой музыкой номер один». И в один голос называют его одним из самых интересных пианистов мира.
Музыка Кекко сложная, местами меланхоличная и даже агрессивная настолько, насколько может быть агрессивным джаз. Но все волшебство этой музыки в том, что на смену резким и вызывающим аккордам приходят спокойные, мелодичные, философские и созерцательные по своей форме мелодии и гармонии. Если вы неравнодушны к джазу, этот вечер должен пройти для вас под эгидой Kekko Fornarelli.
Где: Национальный художественный музей Республики Беларусь на ул. Ленина, 20.
Сколько: 9−30 рублей.
Продолжение выходных для меломанов. «Палитра любимой классики» — концерт в исполнении камерного состава Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением Игоря Бухвалова (Нью-Йорк), солировать будет французский баритон Оливье Эт. Про Эта нужно знать хотя бы то, что он работал вместе с такими музыкантами, как Мстислав Ростропович или австрийский дирижер Кристоф фон Донаньи.
А выходец из Минска и ныне нью-йоркский дирижер Игорь Бухвалов на протяжении карьеры сотрудничал с такими мастерами, как Александр Анисимов, Кеннет Кислер, Колин Меттерс, Джон Фаррер, Пьеро Белуджи, выступал c Государственным симфоническим оркестром в Вильнюсе, Оркестром Огайоского университета в Афинах, Берлинским филармоническим камерным оркестром.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Ленинград».
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