Ближайшие выходные не самые щедрые на тепло и солнце, зато богаты на лекции, события для меломанов и барахолки. AFISHA.TUT.BY по традиции собрала десяток самых интересных на любой кошелек.



Фото с сайта gastrofest.by

Когда: до 12 марта. Где: в 20 кафе Минска. Сколько: 5 рублей.

Как вы, возможно, слышали или видели в ленте Instagram, в Минске проходит Gastrofest, и закончится он уже в ближайшее воскресенье, так что у вас последний шанс. 20 столичных заведений предлагают авторский кофе и десерт всего за 5 рублей. Например, кафе «Абсурд» на Независимости, 60 предлагает эспрессо с темным шоколадом, вишневым соком и воздушными сливками, а к нему домашний пирог, шоколадное пирожное и профитроль. Все за 5 рублей — подвоха нет. Проблем может оказаться две: из-за наплыва желающих в кафе образовываются очереди и периодически сеты по фиксированной цене заканчиваются, а значит, придется прийти в следующий раз. Так что планируйте свою вылазку с учетом этой информации.

Полный список заведений и меню смотрите тут.



«Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» Камиля Писсаро.

Когда: с 10 до 12 марта. Где: ТРЦ Galleria Minsk. Сколько: 7 рублей.

Лофт-выставка «Райский сад импрессионизма» — это точные полноразмерные копии полотен выдающихся художников импрессионизма и постимпрессионизма. Если средств охватить главные музеи Европы и США у вас по той или иной причине нет, можно подъехать в ТРЦ Galleria. Процесс подготовки выставки в общей сложности занял 5 лет. Сперва в течение двух лет необходимо было получить все необходимые разрешения и материалы для воспроизведения полотен Ренуара, Ван Гога, Моне, Гогена, Дега. А после 3 года потребовалось на то, чтобы белорусские и болгарские художники написали 27 полотен. В экспозицию включены «Подсолнухи», «Цветники в Голландии» и «Звездная ночь» Ван Гога, «Пруд с лилиями» Клода Моне, «Сан-Джорджо Маджоре в сумерках» Камиля Писсаро, натюрморты и пейзажи Поля Гогена.





Когда: 10 марта, 17.00. Где: «Высокае места» на ул. Герцена, 2А. Сколько: 2 рубля.

Предыстория: 14 февраля в арт-пространстве «Высокае места» открылась выставка «Оплодотворение» — проект, о котором много и спорно говорили в арт-тусовке Минска. В пятницу 4 автора встретятся со всеми желающими, чтобы поговорить об искусстве. Эта встреча вряд ли изменит ваше мировоззрение, но что-то новое вы наверняка узнаете. В гостиной вас будут ждать Василий Зенько, Глеб Отчик, Андрей Петкевич и Владимир Зленко.



Фото с сайта kaktutzhit.by

Когда: 10 марта с 18.00. Где: бар «ДК», на ул. Фабрициуса, 4. Сколько: 5−7 рублей.

Концептуальный бар «ДК» продолжает серии вечеринок. На сей раз всех пришедших ожидает живой звук от компании Fyodorovitch, Jail Born Jane, Girl Aint’t Girl и Weed & Dolphins. Кроме того, всегда под рукой бар, причудливые картины на стенах и прочие артефакты для фото.





Когда: 11 марта в 14.00. Где: Prime Hall. Сколько: от 50 до 100 рублей.

В Минске выступит один из самых обсуждаемых врачей постсоветского пространства. За плечами педиатра и телеведущего Евгения Комаровского 15 книг, тысячи просмотров на YouTube и более 25 тысяч запросов в месяц в Yandex и Google.

На лекции в Минске Комаровский расскажет о том, как воспитать здорового ребенка, что делать и кто виноват, если ребенок часто болеет, какие главные правила самолечения. Кроме того, разговор пойдет и о взрослых. Например, как прожить на 10 лет больше, как прийти к взаимопониманию с бабушками и дедушками и многое другое. И, конечно, вы сможете задать волнующий вас вопрос из зала.





Когда: 11 марта, 16.00. Где: Национальный художественный музей Республики Беларусь. Сколько: 5 рублей.

В продолжение образовательных выходных можно заглянуть на еще один лекторий — на сей раз о Радзивиллах. Цикл лекций займет пять суббот, ближайшая посвящена Барбаре Радзивилл и ее образам. «Больше смерти, чем жизни» — под таким названием Андрей Любый, кандидат исторических наук и преподаватель БГУ, расскажет про одну из самых загадочных женщин нашей истории.





Когда: 11 марта, 19.00. Где: «Граффити». Сколько: 15 рублей.

Наше все белорусской музыки (Солодуха, прости), группа Re1ikt проведет акустическую презентацию альбома Kufar. Напомним, что предыдущий альбом коллектива стал лучшим рок-альбомом по версии проектов Experty.by і Rock Profi.

— Мы сабралі ўсё тое каштоўнае, чым могуць ганарыцца беларусы: нашы традыцыі, наша прырода, наша культура, нашы перамогі, наша ўменне сябраваць і рабіць добрыя справы талакой, — рассказал про концепцию нового альбома Алесь Демиденко. Услышать все это живьем можно в камерной атмосфере клуба «Граффити».

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Когда: 12 марта, 14.00. Где: «Корпус» на проспекте Машерова, 9. Сколько: бесплатно.

«КультЛичности» — это базар-балаган, на котором люди, которым есть что рассказать и показать, продают свои артефакты с историей, мелочи из увлекательного прошлого, артефакты яркой жизни. Если вы хотите прикоснуться к вещам известных белорусов, а параллельно помочь нуждающимся, эта барахолка — лучшее решение.

Среди участников, которые выставляют на продажу свои вещи, в этот раз значатся художник Алексей Хацкевич, музыкант Сергей Пукст, культуролог Максим Жбанков, хореограф Ольга Скворцова, актриса Светлана Аникей, копирайтер и в прошлом редактор журнала «Таймер» Денис Клевицкий, редактор Kyky Саша Романова и многие другие.

Занять себя можно как непосредственно барахолкой, так и перекусом на фудкорте, детской площадкой, подборкой музыки от Papa Bo Selektah и кинопоказами.



Фото с сайта place.by

Когда: 12 марта, 18.30. Где: Республиканский дворец культуры ветеранов на ул. Янки Купалы, 21. Сколько: 31−42 рубля.

Важный вечер для всех поклонников джаза. Про итальянца Kekko Fornarelli музыкальные критики пишут примерно следующее: «Если бы все музыканты имели настолько широкий кругозор, джаз стал бы мировой музыкой номер один». И в один голос называют его одним из самых интересных пианистов мира.

Музыка Кекко сложная, местами меланхоличная и даже агрессивная настолько, насколько может быть агрессивным джаз. Но все волшебство этой музыки в том, что на смену резким и вызывающим аккордам приходят спокойные, мелодичные, философские и созерцательные по своей форме мелодии и гармонии. Если вы неравнодушны к джазу, этот вечер должен пройти для вас под эгидой Kekko Fornarelli.



Фото использовано в качестве иллюстрации. Автор: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Когда: 12 марта, 20.00. Где: Национальный художественный музей Республики Беларусь на ул. Ленина, 20. Сколько: 9−30 рублей.

Продолжение выходных для меломанов. «Палитра любимой классики» — концерт в исполнении камерного состава Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь под управлением Игоря Бухвалова (Нью-Йорк), солировать будет французский баритон Оливье Эт. Про Эта нужно знать хотя бы то, что он работал вместе с такими музыкантами, как Мстислав Ростропович или австрийский дирижер Кристоф фон Донаньи.

А выходец из Минска и ныне нью-йоркский дирижер Игорь Бухвалов на протяжении карьеры сотрудничал с такими мастерами, как Александр Анисимов, Кеннет Кислер, Колин Меттерс, Джон Фаррер, Пьеро Белуджи, выступал c Государственным симфоническим оркестром в Вильнюсе, Оркестром Огайоского университета в Афинах, Берлинским филармоническим камерным оркестром.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Ленинград» .

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