В администрации Центрального района на общественное обсуждение выставлен градостроительный проект детального планирования территории части паркового комплекса «Дрозды» в границах пр. Победителей — проезд в резиденцию «Дрозды» — северо-восточная ландшафтно-рекреационная зона 46 ЛР-2 — ул. Орловская (внесение изменений).

Территория, о которой идет речь, находится возле парка развлечений «Дримленд».





По проекту до 2030 года здесь предусматриваются:

— реконструкция парковых территорий, в том числе: городского сквера с источником (организация зон тихого отдыха, площадок для размещения временных точек общепита, пункта проката велосипедов с зоной отдыха для велосипедистов и т.д.); спортивно-оздоровительного парка с лыжероллерной трассой (реконструкция лыжероллерной трассы и велодорожек, пешеходных дорожек и набережной с благоустроенным пляжем);

— развитие парка развлечений «Дримленд» с аквапарком и аттракционами;

— благоустройство парковой территории вдоль ул. Орловской с организацией тематического парка «мини-Беларусь» с экспозицией и зданиями администрации, кафе и павильонами;

— создание общегородского и районного прогулочного парка на левом берегу р. Свислочи с высоким уровнем благоустройства и размещением физкультурно-оздоровительного комплекса;

— строительство здания Верховного Суда Республики Беларусь по ул. Орловской;

— завершение строительства многофункционального комплекса «Сокол»;

— завершение строительства Технического центра национальных сборных команд Республики Беларусь по футболу;

— строительство гостиничного комплекса по пр. Победителей;

— строительство ресторанного комплекса на левом берегу р. Свислочи по ул. Орловской.

Кроме того, по генплану Минска предусмотрено, что по территории паркового комплекса будет проходить третье транспортное кольцо.

Общественное обсуждение проекта будет проходить с 17 марта по 12 апреля. Экспозиция (выставка) градостроительного плана детального планирования будет размещена в фойе 3-го этажа здания администрации Центрального района с 17 марта по 1 апреля. Презентация материалов проекта состоится 20 марта в 18.00 в актовом зале администрации Центрального района.

Замечания и предложения в письменной и электронной форме по выставленному на общественное обсуждение проекту до 11 апреля можно направить в администрацию Центрального района с пометкой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220 004, г. Минск, ул. Мельникайте, 6; электронный адрес: cen. stroi@minsk.gov.by).