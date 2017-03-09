Суд города Минска огласил приговор по громкому делу бывших руководителей «Минскстроя», которые обвинялись в обмане дольщиков пяти жилых домов Минска через составление смет с заведомо завышенной стоимостью квадратного метра. Бывшего гендиректора «Минскстроя» Евгения Вовну суд приговорил к 5 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Его первый заместитель, главный инженер Василевич, приговорен к 3,5 годам колонии усиленного режима. Руководитель сектора по работе с ЖСПК Романчук и главный специалист сметно-договорного отдела управления экономики Косовец приговорены к 3 годам лишения свободы с отсрочкой на два года. Главный бухгалтер Дубовцова была оправдана, но она отбывает наказание по другому делу.



Евгений Вовна

В чем обвинялись руководители «Минскстроя»

Дело в отношении экс-руководителей «Минскстроя» было возбуждено Генпрокуратурой по материалам ГУБОПиК МВД. Следствие посчитало, что эти должностные лица с августа 2009 года по сентябрь 2010 года злоупотребили и превысили служебными полномочиями, что повлекло причинение ущерба на сумму свыше 17 миллиардов (по курсу, действующему в 2009—2010 годах, — около 6 миллионов долларов), а также причинение существенного вреда государственным интересам и интересам ГПО «Минскстрой».

Согласно обвинению, Евгений Вовна в 2009—2010 годах организовал со своими подчиненными составление заведомо завышенных смет на строительство домов в столичных микрорайонах «Масюковщина-4» и «Масюковщина-5».

Как выяснили следователи, в сметы была включена стоимость ремонта, однако дольщикам говорили, что стоимость ремонта в смету не входит. Когда строительство уже подходило к концу, дольщикам предложили оплатить также и стоимость ремонта и вселиться в уже полностью готовые квартиры.

Также Евгению Вовне инкриминировалось, что он скрыл неблагоприятное финансово-хозяйственное положение ОАО «Белгран», которое входит в структуру объединения. Для этого на счет общества просто так, без каких-либо договоров, были перечислены несколькими платежами почти 1,5 млрд рублей.

По мнению следствия, также был причинен ущерб и государственным интересам. Он выразился в сумме 3,4 млрд рублей, которые благодаря преступной схеме были отвлечены из государственной программы жилищного строительства, то есть направлялись для поддержки льготного строительства жилья нуждающимся.

Евгению Вовне было предъявлено обвинение по трем статьям — ч. 3 ст. 424 «Злоупотребление властью или служебными полномочиями», ч. 3 ст. 426 «Превышение власти или служебных полномочий», ч. 2 ст. 427 «Служебный подлог». Остальные обвинялись по статьям, квалифицирующим преступления против интересов службы.

Что важно — руководивший до 2011 года «Минскстроем» Евгений Вовна в конце 2011 года был назначен главой администрации Московского района Минска и проработал в этой должности несколько лет.

Как объяснила происходящее защита

Защита представила в суде доказательства, согласно которым практика включения в смету отделки квартир без отражения ее в договорах начала применяться еще до назначения Евгения Вовны генеральным директором. При этом такие сметы были составлены не по пяти домам, а по восьми. Вот только три дома почему-то не были включены в обвинение. Интересен также факт, что завышенную смету оплатил даже первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Минсксрой» Василевич, который также находится на скамье подсудимых.

Как отмечает защита, включение в смету стоимости отделки квартиры, без отражения этой отделки в договорах с дольщиками и в договорах с подрядчиками, произошло по причине несогласованности действий различных управлений объединения, когда смету составляли одни, а договоры — другие. При этом брались типовые договоры без отделки, так как в то время все строили без отделки. Сами же руководители ГПО «Минскстрой» просто не вникали в расчеты стоимости квадратного метра, полагая, что ответственные лица, подписи которых стояли на документах, сделали все как полагается.

По мнению защиты, между обвиняемыми не могло быть никакого сговора и умысла на обман дольщиков и это ясно следует из материалов дела. Например, возврат средств дольщикам ГПО «Минскстрой» начало производить самостоятельно еще в 2011, после того как Евгений Вовна велел создать специальную комиссию и выяснить, откуда получается большая экономия при строительстве домов. При этом уголовное дело было возбуждено лишь в 2014 году.

Защита также отмечает, что первый договор Евгений Вовна подписал через несколько дней после своего назначения на должность гендиректора, за которые чисто физически не успел бы организовать такую сложную и совершенно ненужную схему обмана дольщиков.

Аналогично обстоит дело и с перечислением средств в адрес ОАО «Белгран». Как отмечает защита, обвинение строится на том, что перечисленные обществу деньги являются невозвратными. Однако это не так, поскольку ОАО «Белгран» признает всю свою задолженность перед ГПО «Минскстрой». Кстати, задолженность эта значительно выше, чем фигурирующие в обвинении 1,5 млрд недоминированных рублей. Дело в том, что объединение постоянно выдавало «Белграну» займы. Причем, выдача этих займов согласовывалась с Мингорисполкомом буквально в течение суток. Иными словами, руководству ГПО «Минскстрой» опять же совсем не было необходимости перечислять деньги проблемному предприятию в обход стандартной процедуры. В данном случае, отмечает защита, имеет место всего лишь невыполнение некоторыми должностными лицами объединения своих обязанностей. Получив указание руководства об оказании «Белграну» очередной помощи, они должны были оформить очередной заем и лишь после этого перечислить средства. Но средства были перечислены без оформления документов. Но даже в этом случае, считает защита, нельзя говорить о причинении ущерба объединению, так как заем признается всеми сторонами.

Таким образом, отмечала защита обвиняемых, все громкое дело по обману дольщиков ГПО «Минскстрой» на поверку оказалось всего лишь банальной неразберихой внутри объединения, которую само руководство выявило и устранило.

Приговор суда в силу не вступил и может быть обжалован.