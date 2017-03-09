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Мутко не прошел проверку и не сможет баллотироваться в совет ФИФА
Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет попасть в совет ФИФА.
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Отмечается, что отношение Мутко к докладу Ричарда Макларена для WADA не имеет в этом случае никакого значения. При этом у Мутко есть право на обжалование решения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.
Мутко находится в руководящих органах ФИФА с 2009 года. В этом году он был одним из 5 претендентов на 4 места в совете ФИФА.
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Вице-премьер РФ по спорту и президент РФС Виталий Мутко не сможет попасть в совет ФИФА.
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