



Правоохранительный блок не может находиться в стороне от процессов, происходящих в государственном аппарате в целом, сказал президент.

Президент 10 марта провел совещание по вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем, передает БЕЛТА .

Александр Лукашенко заявил, что правоохранительная система должна быть «не только максимально эффективной, но и оптимальной». «Правоохранительный блок не может находиться в стороне от процессов, происходящих в государственном аппарате в целом», – убежден глава государства.

Он добавил, что оптимизация госаппарата – это не самоцель. Главная задача – повысить качество госуправления.

На совещании присутствовали представители МВД, Следственного комитета, МЧС, КГБ, Госпогранкомитета и ГТК, Государственного комитета судебных экспертиз, органов прокуратуры, судебной системы, Департамента финансовых расследований.