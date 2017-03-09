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Лукашенко собирается «оптимизировать» силовиков
10.03.2017 11:03 — Разное | Ежедневник
Правоохранительный блок не может находиться в стороне от процессов, происходящих в государственном аппарате в целом, сказал президент.
Президент 10 марта провел совещание по вопросам оптимизации правоохранительной и судебной систем, передает
Александр Лукашенко заявил, что правоохранительная система должна быть «не только максимально эффективной, но и оптимальной». «Правоохранительный блок не может находиться в стороне от процессов, происходящих в государственном аппарате в целом», – убежден глава государства.
Он добавил, что оптимизация госаппарата – это не самоцель. Главная задача – повысить качество госуправления.
На совещании присутствовали представители МВД, Следственного комитета, МЧС, КГБ, Госпогранкомитета и ГТК, Государственного комитета судебных экспертиз, органов прокуратуры, судебной системы, Департамента финансовых расследований.
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Правоохранительный блок не может находиться в стороне от процессов, происходящих в государственном аппарате в целом, сказал президент.
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