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Пресс-секретарь Медведева напомнила Беларуси о долгах

10.03.2017 11:35 — Разное | БДГ  
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Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова ответила на высказывание Александра Лукашенко об отношениях Беларуси и России.

«Безусловно, любые политико-экономические отношения, даже с таким близким партнером, как Беларусь, — это всегда бухгалтерия. Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги», — цитирует Тимакову ТАСС.

Тимакова также отметила, что белорусское руководство плохо помнит о размере кредитов, которые Россия выдала ему за последнее время: сумма, выделенная нашей стране была оценена в шесть миллиардов долларов. При этом пресс-секретарь подчеркнула, что «неплохо бы и руководству Беларуси помнить об этом».

Напомним, что Александр Лукашенко накануне выразил недовольство тем, что Россия пытается запугивать Беларусь повышением цен на газ.

«Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», - добавил Лукашенко.

 
 
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Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова ответила на высказывание Александра Лукашенко об отношениях Беларуси и России.

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