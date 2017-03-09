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Пресс-секретарь Медведева напомнила Беларуси о долгах
Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова ответила на высказывание Александра Лукашенко об отношениях Беларуси и России.
«Безусловно, любые политико-экономические отношения, даже с таким близким партнером, как Беларусь, — это всегда бухгалтерия. Правительство России в своей работе обязано учитывать складывающиеся торгово-экономические отношения с другими странами, включая их долги», — цитирует Тимакову
Тимакова также отметила, что белорусское руководство плохо помнит о размере кредитов, которые Россия выдала ему за последнее время: сумма, выделенная нашей стране была оценена в шесть миллиардов долларов. При этом пресс-секретарь подчеркнула, что «неплохо бы и руководству Беларуси помнить об этом».
Напомним, что Александр Лукашенко накануне
«Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить. И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ», - добавил Лукашенко.
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Пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова ответила на высказывание Александра Лукашенко об отношениях Беларуси и России.
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