МИНСК, 10 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что правоохранительные органы страны должны особое внимание уделять негативным процессам, которые происходят вокруг республики.

В пятницу глава государства провел совещание по рассмотрению итогов деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем.

"Террористические акты в странах Западной Европы, в том числе совершаемые радикально новыми способами. Кибератаки на объекты инфраструктуры государств, потоки мигрантов, военный конфликт в Украине. Эти факторы не могут не затрагивать интересы Беларуси. Равно как и не могут поэтому нами не учитываться", – сказал президент.

Он подчеркнул, что уже сейчас белорусское общество столкнулось "с ранее неизвестными преступными проявлениями".

"Поэтому нам необходимо своевременно и эффективно отвечать на все возникающие риски, вызовы и угрозы безопасности наших граждан и государства", – подчеркнул президент.

Он заметил, что нынешнее совещание – традиционное, однако на этот раз на него приглашены представители всех ветвей власти. "Это мое требование, поскольку вопросы обеспечения безопасности граждан — наиважнейшие для любого государства", – сказал Лукашенко.

Вместе с тем глава государства отметил, что в Беларуси обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в целом является стабильной и контролируемой: за последние 10 лет преступность снизилась практически в два раза, растет и раскрываемость преступных деяний.

Лукашенко также призвал представителей различных правоохранительных и силовых органов смело говорить о недостатках или препонах в их деятельности.

"Если есть какие-то здесь вопросы с пересечением функций, кто-то кем-то недоволен или кто-то кому-то мешает работать, прошу на эту тему высказаться и ни в коем случае не замалчивать проблемные вопросы в плане системности, скоординированности и четкости действий правоохранительных органов", – сказал глава государства.