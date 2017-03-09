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Лукашенко рассказал о негативных процессах вокруг Беларуси
10.03.2017 11:45 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что правоохранительные органы страны должны особое внимание уделять негативным процессам, которые происходят вокруг республики.
© Фото: пресс-служба президента
В пятницу глава государства провел совещание по рассмотрению итогов деятельности правоохранительных органов в 2016 году и вопросов оптимизации правоохранительной и судебной систем.
"Террористические акты в странах Западной Европы, в том числе совершаемые радикально новыми способами. Кибератаки на объекты инфраструктуры государств, потоки мигрантов, военный конфликт в Украине. Эти факторы не могут не затрагивать интересы Беларуси. Равно как и не могут поэтому нами не учитываться", – сказал президент.
Он подчеркнул, что уже сейчас белорусское общество столкнулось "с ранее неизвестными преступными проявлениями".
"Поэтому нам необходимо своевременно и эффективно отвечать на все возникающие риски, вызовы и угрозы безопасности наших граждан и государства", – подчеркнул президент.
Он заметил, что нынешнее совещание – традиционное, однако на этот раз на него приглашены представители всех ветвей власти. "Это мое требование, поскольку вопросы обеспечения безопасности граждан — наиважнейшие для любого государства", – сказал Лукашенко.
Вместе с тем глава государства отметил, что в Беларуси обстановка в сфере обеспечения общественной безопасности и охраны правопорядка в целом является стабильной и контролируемой: за последние 10 лет преступность снизилась практически в два раза, растет и раскрываемость преступных деяний.
Лукашенко также призвал представителей различных правоохранительных и силовых органов смело говорить о недостатках или препонах в их деятельности.
"Если есть какие-то здесь вопросы с пересечением функций, кто-то кем-то недоволен или кто-то кому-то мешает работать, прошу на эту тему высказаться и ни в коем случае не замалчивать проблемные вопросы в плане системности, скоординированности и четкости действий правоохранительных органов", – сказал глава государства.
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Президент призывает правоохранителей не молчать и высказывать свое мнение, ели они чем-то не довольны.
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