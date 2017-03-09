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Президент считает, что декрет о тунеядстве – «это мощное профилактическое средство». Он потребовал от милиции тоже усилить профилактическую работу.

Александр Лукашенко на совещании по оптимизации правоохранительной и судебной систем потребовал от МВД усилить профилактическую работу, передает БЕЛТА .

Он напомнил, что на это обращалось внимание на предыдущем совещании при рассмотрении декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

«Именно этот декрет как раз направлен на профилактику. Это мощное профилактическое действие», – заявил глава государства.

Президент обращал внимание министра внутренних дел на эту проблему. «Почему? Потому что человек неработающий (вы лучше меня это знаете) – это будущий преступник, – считает Александр Лукашенко. – Должны быть действенные рычаги воздействия в плане профилактической работы по недопущению преступлений в будущем. Это не только наши разговоры и увещевания».