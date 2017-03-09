Жители деревни Большие Мотыкалы, ставшие очевидцами наезда на 21-летнего парня, своими силами задержали водителя, который попытался скрыться с места аварии. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





Инцидент произошел 9 марта, около 20.30. По предварительной информации, 42-летний водитель KIA Sephia двигался по улице Северной. Напротив дома № 28 он выехал на левую обочину и совершил наезд на 21-летнего парня, который шел в попутном направлении.

После наезда водитель иномарки попытался скрыться с места происшествия, однако жители деревни, ставшие очевидцами аварии, бросились за ним вдогонку и смогли задержать нарушителя.





В результате наезда молодой человек получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. Установлено, что он был обозначен световозвращающим элементом.