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В Могилеве с 15 марта начнут активно ремонтировать дороги

10.03.2017 10:41 — Разное | Tut.by  
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В Могилеве с 15 марта планируют начать полномасштабный ремонт дорог. Начнут с основных магистралей, а также дорог, по которым курсирует городской общественный транспорт. На втором этапе — дворовые территории, пишет ИА «Могилевские ведомости».


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Чтобы оперативно сделать ямочный ремонт дорог, привлекут несколько ремонтно-дорожных предприятий областного центра. Погода уже способствует начать ремонт, а большой объем так называемых критических дефектов требует от дорожников оперативности и качества, отметили в горисполкоме.

Проблема плохого состояния дорог стала главной во время прямых телефонных линий в исполкомы. Жаловались как жители окраин города, так и центра Могилева. Кто-то успел попасть в ямы так, что пришлось ремонтировать машину. Фотографиями плохих дорог горожане продолжают делиться в соцсетях.


Улица Пролетаркая. Фото: Юлия Калынюк. vk.com/ilovemogilev
 
Теги: Могилев
 
 
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Для оперативности к работам привлекут несколько ремонтно-дорожных предприятий.

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