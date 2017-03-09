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В Могилеве с 15 марта начнут активно ремонтировать дороги
В Могилеве с 15 марта планируют начать полномасштабный ремонт дорог. Начнут с основных магистралей, а также дорог, по которым курсирует городской общественный транспорт. На втором этапе — дворовые территории, пишет
Чтобы оперативно сделать ямочный ремонт дорог, привлекут несколько ремонтно-дорожных предприятий областного центра. Погода уже способствует начать ремонт, а большой объем так называемых критических дефектов требует от дорожников оперативности и качества, отметили в горисполкоме.
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Для оперативности к работам привлекут несколько ремонтно-дорожных предприятий.
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