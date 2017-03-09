В Могилеве с 15 марта планируют начать полномасштабный ремонт дорог. Начнут с основных магистралей, а также дорог, по которым курсирует городской общественный транспорт. На втором этапе — дворовые территории, пишет ИА «Могилевские ведомости» .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Чтобы оперативно сделать ямочный ремонт дорог, привлекут несколько ремонтно-дорожных предприятий областного центра. Погода уже способствует начать ремонт, а большой объем так называемых критических дефектов требует от дорожников оперативности и качества, отметили в горисполкоме.

Проблема плохого состояния дорог стала главной во время прямых телефонных линий в исполкомы. Жаловались как жители окраин города, так и центра Могилева. Кто-то успел попасть в ямы так, что пришлось ремонтировать машину. Фотографиями плохих дорог горожане продолжают делиться в соцсетях.



Улица Пролетаркая. Фото: Юлия Калынюк. vk.com/ilovemogilev