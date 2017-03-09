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Дорожники определили, какие улицы Минска скоро отремонтируют

10.03.2017 12:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 мар — Sputnik. Столичные дорожные службы назвали улицы, которые в первую очередь будут ремонтировать в Минске, соответствующая информация размещена на сайте Мингорисполкома.

Дорожники определили, какие улицы Минска скоро отремонтируют
© AFP/ STAN HONDA
Минскавтодор: разметка на дорогах Минской области будет от Swarovski

С начала года дорожники Минска уже устранили около 13 тысяч квадратных метров "критической ямочности". В марте отремонтируют еще десять тысяч квадратных метров дорог.

В первую очередь ремонтировать будут участки улиц Илимской, Шаранговича, Краснозвездной, Лобанка, Хоружей. Только на восстановление этих дорог будет потрачено около 1,6 миллиона рублей. На некоторых столичных улицах необходимо полностью менять асфальтовое покрытие.

Специалисты иногда обнаруживают и нарушения при ремонте дорог: рабочие плохо ограждают места ремонта, а также не вовремя устраняют критические дефекты покрытия. Актуальны эти нарушения для Московского, Октябрьского и Фрунзенского районов столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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На ряде объектов требуется текущий ремонт с полной заменой асфальтового покрытия.

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