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МАРТ: белорусы могут продавать свои личные вещи через соцсети

10.03.2017 12:19 — Разное | Tut.by  
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Физлица могут продавать свои личные вещи через социальные сети, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Ирина Барышникова, передает БЕЛТА.


— Ситуация с продажей товаров через социальные сети непростая, и мы уделяем ей очень много внимания. При этом надо отметить, что личные вещи через соцсети физические лица продавать могут, — отметила Ирина Барышникова. — Реализация товаров, работ, услуг в социальных сетях запрещена — можно продавать только свои личные вещи, бывшие в употреблении.

При этом специалист напомнила, что если продавец товара не является ИП или юридическим лицом, то применить к нему административные меры наказания, чтобы защитить потребителя, нельзя.

Ирина Барышникова уточнила, что помочь потребителю, который купил товар, работу или услугу через соцсети, очень сложно.

— Даже установить лицо, которое продало товар, часто не представляется возможным, потому что владельцы социальных сетей такую информацию не предоставляют. Поэтому мы всегда предупреждаем граждан, что на государственных ресурсах ведутся всевозможные реестры. Прежде чем заключить сделку, потребитель должен проверить, есть ли такой интернет-магазин в реестре. Если есть, значит, можно покупать товар, нет — не стоит связываться, — пояснила представитель МАРТ.

В Беларуси были случаи, когда те, кто продавал через интернет свои вещи, получали штрафы. К примеру, житель Гродно разместил на одном из сайтов объявление о продаже новой мясорубки. Однако при расчете с покупателем оказалось, что это была контрольная закупка. Налоговый инспектор предъявил пятикратный налог за попытку незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Тем временем финансовая милиция ищет белорусов, которые незаконно торгуют товарами через интернет.

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Теги: Гродно
 
 
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Но если продавец товара является ИП или юрлицом, то к нему могут применить административные меры наказания за торговлю товарами через соцсети, уточнил...

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