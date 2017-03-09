Нападающий минской команды "Грифоны" Николай Лукашенко забил два гола и сделал две результативные передачи.

В дивизионе А кроме "Грифонов" играют победители областных состязаний — солигорский "Шахтер", "Принеманские ястребы" из Гродно и горецкий "Мираж". Финальные игры "Золотой шайбы" будут проходить на "Чижовка-Арене" до 12 марта — в этот день состоится финальная игра и встреча за третье место.

Соревнования юных хоккеистов "Золотая шайба" на призы президента Беларуси проводятся под девизом "Сегодня чемпионат двора — завтра чемпионат мира". Турнир был возрожден по инициативе главы государства в 1997 году. Во многом благодаря этим соревнованиям детский хоккей получил массовое развитие по всей стране. Главное условие и отличительная черта соревнований — участие в турнире исключительно дворовых команд.