МИНСК, 10 мар — Sputnik. Белорусские эксперты в сфере возобновляемой энергетики не возражают против строительства АЭС, но ратуют за дальнейшее развитие в стране "зеленой энергетики" и более рациональное использование вторичных ресурсов.

Возможности Беларуси для использования современных технологий производства энергии, ветро-, гидро-, солнечных установок, а также о работе в области реализации Парижского соглашения об улучшении климата через снижение вредных выбросов обсудили эксперты в МПЦ Sputnik.

Как отметил исполнительный директор ассоциации "Возобновляемая энергетика", доктор философии МАИТ в области информационных технологий Владимир Нистюк, на 1 января 2017 года в стране насчитывалось 17 мини-ТЭЦ на древесном топливе суммарной мощностью 79,6 Мвт, 17 биогазовых установок, 72 ветроэнергетические установки, 40 фотоэлектрических станций, а также ГЭС. В общем энергобалансе страны доля энергии, полученной из возобновляемых источников, составила только 0,8%.

"Мы не выступаем против атомной станции, решение принято, средства вложены, станция строится. Страна не может находиться вне мировых трендов, а мировой тренд сегодня: все строят атомные станции, но и все строят очень много возобновляемые источники энергии", — сказал Нистюк в ходе пресс-конференции в МПЦ Sputnik.

Он также отметил, что сегодня в Беларуси насчитывает 200 крупных и более 1,7 тысячи малых полигонов по складированию твердых бытовых отходов.

В свою очередь директор ООО "Завод аэроэнергопром" Виталий Шаблов заметил, что 25 миллионов тонн твердых бытовых отходов, которые каждый год скапливаются в стране — "это неплохой энергетический, топливный ресурс, который можно использовать".

По его словам, уже разработаны проекты мобильных установок, которые способны работать на полигонах отходов при небольших городах. Однако весь вопрос упирается в источники финансирования таких проектов.

"Вопрос по альтернативным источникам стоит всегда: где взять деньги? Есть схема, по которой финансирование ведут частные компании, просто частные люди. Как строилась библиотека (Национальная библиотека в Минске, построенная в том числе с привлечением народных пожертвований — Sputnik), как строятся храмы. Почему не акционировать наши мусороперерабатывающие свалки? Сумасшедший бизнес", — сказал Шаблов.

Со своей стороны эксперт министерства энергетики и экономики Германии Клаус Якоби и кандидат технических наук, директор компании "Малая энергетика" Анатолий Смирнов рассказали об опыте развития возобновляемой энергетики в Германии и о том, для чего в Беларуси действуют высокие коэффициенты для возобновляемых источников энергии при продаже их электроэнергии в систему ГПО "Белэнерго".

"Повышенные тарифы, о которых сейчас все говорят и которые стали притчей во языцех, и которые всех раздражают, они направлены как раз на то, чтобы дать привилегию инвестору вернуть немножко быстрее свои капвложения, а после этого стоимость электроэнергии, тепла будет значительно ниже", — сказал Смирнов, подчеркнув, что опыт Германии уже доказал это.

Полную версию пресс-конференции смотрите на видео из МПЦ Sputnik.