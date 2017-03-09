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Под Брестом ГАИ задержала пьяную на Opel: на прерванном выдохе алкотестер показал 2,8 промилле
В Брестском районе инспекторы задержали очень пьяную женщину за рулем Opel Corsa. Об этом
— 9 марта 37-летняя жительница деревни Пески с подругой продолжила отмечать 8 Марта. Когда домой вернулся ее супруг, то между ними произошла ссора. Решив избежать усугубления конфликта, женщина решила «поехать в лес, подышать воздухом», — сказали в ГАИ.
Сев за руль Opel Corsa, женщина поехала в направлении деревни Мотыкалы и была остановлена инспекторами. Заметив явные признаки алкогольного опьянения, сотрудники ГАИ предложили ей пройти медосвидетельствование. Результаты исследования показали 2,8 промилле алкоголя при прерванном выдохе.
На нарушительницу составили административный протокол, а автомобиль отправили на штрафстоянку. Женщине за нетрезвое вождение грозит штраф до 100 базовых величин, также она будет лишена права управления транспортными средствами на три года.
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Поссорившись с мужем, женщина решила "поехать в лес, подышать воздухом".
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