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Милиция задержала Дашкевича «в прямом эфире»

10.03.2017 12:54 — Разное | БДГ  
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Активист «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич был задержан милицией во время прямого эфира в социальной сети.

Дмитрий Дашкевич, который в последние две недели февраля вместе с другими молодыми людьми сутками стоял в палаточном лагере в Куропатах, уже второй день ведет прямые эфиры на своей странице в социальной сети, где показывает и рассказывает о слежке за собой. По словам Дашкевича, в пятницу за ним ходили люди в штатском, а вчера за его машиной по городу ездил примелькавшийся и давно известный всем, кто ходит на уличные акции протеста, синий микроавтобус. 

Сегодня Дашкевич также вел прямой эфир, во время которого его окликнула девушка, представившаяся сотрудником милиции. После этого прямой эфир прервался. Предполагается, что Дашкевича все же задержали. Его жена призвала всех, кто может, приезжать сразу в суд Первомайского района.

Напомним, что днями ранее был задержан другой активист, охранявший Куропаты - Сергей Пальчевский. На протяжении нескольких часов после задержания родственники нигде не могли его найти. Впоследствии оказалось, что активиста оперативно осудил суд Первомайского района, назначивший ему наказание в виде административного ареста на 10 суток. 

 
 
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Активист «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич был задержан милицией во время прямого эфира в социальной сети.

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