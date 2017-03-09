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Милиция задержала Дашкевича «в прямом эфире»
Активист «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич был задержан милицией во время прямого эфира в социальной сети.
Дмитрий Дашкевич, который в последние две недели февраля вместе с другими молодыми людьми сутками стоял в
Сегодня Дашкевич также вел прямой эфир, во время которого его окликнула девушка, представившаяся сотрудником милиции. После этого прямой эфир прервался. Предполагается, что Дашкевича все же задержали. Его жена призвала всех, кто может, приезжать сразу в суд Первомайского района.
Напомним, что днями ранее
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Активист «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич был задержан милицией во время прямого эфира в социальной сети.
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