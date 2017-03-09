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Импорт подскочил на 20 процентов

10.03.2017 12:42 — Разное | Ежедневник  
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Импорт подскочил на 20 процентов

фото: containerhomeplans.org

В январе 2017 года импорт товаров и услуг вырос на 21,3% по сравнению с началом прошлого года. Экспорт также значительно вырос, но ему не удалось перекрыть увеличение ввоза товаров и услуг.

Рост импорта товаров и услуг в январе составил 2,3 млрд долларов. Наибольшее влияние оказали товары – их было импортировано на 30% больше, чем в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные Нацбанка.

Экспорт товаров и услуг вырос на 15,4%. Отрицательного сальдо внешней торговли составило минус 25,4 млн долларов против положительного сальдо в 74,3 млн в январе прошлого года.

Экспорт товаров в январе вырос на 15,2% — до 1,756 млрд долларов, импорт — на 30,1%, до 2,031 млрд. Сальдо по товарам сложилось отрицательное в размере 274,9 млн долларов.

В прошлом году в Беларуси падал и импорт, и экспорт.Год Беларусь завершила с отрицательным сальдо торговли товарами и услугами — минус 49,8 млн долларов.

 
 
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В январе 2017 года импорт товаров и услуг вырос на 21,3% по сравнению с началом прошлого года. Экспорт также значительно вырос, но ему не удалось перекрыть увеличение...

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