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Как в Беларуси и России воспринимают "равные цены на энергоносители"

10.03.2017 13:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Российский эксперт Николай Межевич, отметил, что в настоящее время у части белорусского общества существуют опасения в отношении российских олигархов, которые ставят свои экономические интересы выше политических и спекулируют на ценах на энергоносители.  Эти опасения собеседник Sputnik считает, в большинстве своем, неоправданными.

"То, что в 90е годы было не слишком понятно, то ли олигархи в государстве, то ли государство у олигархов в кармане, так действительно было. Но сейчас таких олигархов, уверяю вас, больше нет. Это отживающий стереотип", — отметил Межевич. 

Как в Беларуси и России воспринимают "равные цены на энергоносители"
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперт о возможных действиях Беларуси после повышения цен на газ

По словам эксперта, в понимании слова "олигарх" существует некая путаница. В частности, российский долларовый миллиардер в Беларуси действительно воспринимается как олигарх, потому что такие деньги в мировом масштабе являются относительно небольшими, в России  значительными, в Беларуси кажутся гигантскими. Но политической воли и силы у таких миллиардеров в России сейчас нет, уверен эксперт.

При этом, по словам Межевича, в Беларуси и России есть разница и в восприятии такого понятия, как "равнодоходные цены на энергоносители".

"Сегодня, если положить все цифры на бумагу даже в режиме абсолютно одинаковых цен на энергоносители, это не слишком поможет. Тут есть важная деталь — тогда надо полностью унифицировать всю систему тарифов, преференций. И по большому счету, любое предприятие оперирует издержками, связанными с сырьем, налогами, стоимостью основных фондов и рабочей силы", — отметил Межевич.

Эксперт уточнил, что рабочая сила в Беларуси стоит дороже, чем в Украине, но несколько дешевле, чем в России. И при использовании такого ресурса, аналогичные российские товары становятся неконкурентоспособными.

"Таким образом, уравнивая все, мы неизбежно приходим к ситуации, когда де-факто в экономике складывается единое государство. Но тогда возникает вопрос  - может ли быть единое государство в экономике, при условии, что у нас есть два государства в политике", — констатировал эксперт.

Интервью с президентом Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктором экономических наук, профессором Николаем Межевичем о российско-белорусских отношениях слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич в эксклюзивном интервью рассказал радио Sputnik...

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