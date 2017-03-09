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Модный кондитер привез в Минск копии тортов для Галустяна и Плющенко
10.03.2017 13:01 — Разное | Sputnik Беларусь
На шестом этаже ТРЦ Galleria Minsk выставлены 30 тортов российского кондитера Рената Агзамова. Основа изделий – пенопластовая, фигурки и украшения – настоящие, из шоколада или карамели. Экспозиция разделена тематически: есть торты для детей, знаменитостей, свадебные. Все это копии изделий, которые ранее были приготовлены Агзамовым на заказ.
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"Его торты стоят от полутора тысяч условных единиц и выше. Некоторые сложны технически: это может быть двухметровое изделие с механическими деталями и подсветкой", – рассказала Ольга Картавицкая, руководитель проекта CandyBattle, в рамках которого и проходит выставка.
На выставке есть как небольшие торты, так и массивные – до 200 килограммов. Здесь можно увидеть копии тортов, которые российский кондитер делал для Михаила Галустяна, Евгения Плющенко и Егора Крида.
Выставка продлится до 2 апреля, а в ближайшие выходные в "Президент-Отеле" пройдет турнир кондитерского искусства CandyBattle, в рамках которого Агдамов проведет семинар и мастер-класс.
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В Минске проходит выставка тортов российского кондитера Рената Агзамова. Смотрите на видео, какие сладкие изделия были приготовлены для комика Галустяна,...
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