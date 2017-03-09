Минчанка по своей вине дважды попала в незначительные ДТП на авто, зарегистрированном на фирму. ГАИ в обоих случаях участники аварии не вызывали и ограничились европротоколом. «У меня же полное КАСКО, страховая оплатит повреждения», — думала девушка, и ошиблась: выплаченной суммы по КАСКО не хватило и за ремонт пришлось платить из собственных средств.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Машина приобреталась новая и мы сразу застраховали ее по полному КАСКО в СК «Эрго». Думали, что это полностью защитит нас финансово от возможных неприятностей в процессе эксплуатации машины. Там более, что водитель я неопытный — права получила в конце 2016 года, поэтому могу совершить ошибки во время управления и поцарапать и свою машину и чужую, — рассказала предысторию Ольга.

Предположения автомобилистки сбылись: в ноябре прошлого года она задела чужую машину. Повреждения, полученные в ДТП двумя автомобилями были незначительны, поэтому водители сошлись на составлении европротокола.

— Я приехала в «Эрго» со своим экземпляром европротокола. Девушка-страховщик без комментариев и каких-то пояснений оформила все документы, потом я поехала на фирменный сервис и полученную в аварии царапину мне заделали.

Второй раз Ольга, управляя машиной, попала в ДТП в феврале — оно произошло во дворе дома. Авария была без человеческих жертв, но повреждения в авто девушки оказались более значительными, чем в первый раз — стерта почти вся правая сторона кузова авто, деформировалась дверь.

— В машине, которую я задела была всего лишь царапина, поэтому ее хозяин предложил ГАИ не вызывать и оформить европротокол, а я согласилась.

«Подводные камни» ожидали Ольгу уже в страховой компании. Девушке сообщили, что денег, которые ей выплатят в этот раз, не хватит для ремонта кузовных повреждений в авто. Чтобы избежать такой ситуации Ольге нужно было вызывать ГАИ или участкового милиционера.

— Специалист «Эрго» объяснил, в страховку заложено лишь три аварийных случая в год без вызова ГАИ. На все три ДТП предусмотрена выплата — 7% от суммы страхового взноса. В моем случае это примерно 900 долларов. Причем эти деньги делятся равными частями на три раза — по 300 долларов на каждое ДТП.

Ольга была удивлена, ведь как раз после ДТП и после оформления европротокола, она лично позвонила в страховую «Эрго» и уточнила, считается ли страховым случаем, если авто повредили во дворе.

— Агент успокоил: если машину повредили во дворе — это тоже страховой случай и нужно вызвать ГАИ. При этом агент подсказал, что инспекторы на такие случаи приезжают редко, правильнее и логичнее было бы вызвать участкового. А это означает, что без оформления с ГАИ и лишь со справкой от участкового я попадаю в три случая в год, на которые распространяются выплаты в 7% от страховки. Выходит, я использовала все свои три случая. Ведь если сумма выплат по страховке превышает 7%, то остальные случаи закрываются автоматически.

На фирменном сервисе Ольге сказали, что ремонт потянет не меньше 1500 долларов — нужно менять дверь и перекрашивать значительную часть кузова авто.

— Но почему об этих важных нюансах в страховой мне не сказали раньше, например, когда я приезжала еще в первый раз? Почему не сказали, что европротокол для них всего лишь бумажка, и если бы у меня была справка от участкового или гаишника, то всю сумму мне бы выплатили? — недоумевает автомобилистка. — Да, они ссылаются на договор, мол, читайте внимательно. Но ведь стольких ошибок можно было бы избежать, если бы страховщики проговаривали их при заключении договора!



Фото носит иллюстрационный характер

В страховой компании «Эрго» AUTO.TUT.BY прокомментировали, что при заключении договора страхования клиенту вручаются (в электронном или бумажном виде) условия страхования. После ознакомления с ними клиент делает отметку в полисе, о том, что он с ними полностью ознакомлен и согласен.

— Когда заключается договор страхования, то штатные сотрудники или агенты вкратце объясняют условия страхования. Но объяснять клиенту полностью 34 листа правил страхования технически невозможно — это заняло бы несколько часов. Есть клиенты, которые вообще ничего не читают и говорят: «Я вам верю, меня все устраивает». А после того, как случается какая-то проблемная ситуация, уже говорят, что им никто ничего не объяснял.

Что касается оформления ДТП через европротокол, то в «Эрго» отметили, что это простое соглашение между сторонами, а не документ, выданный компетентными органами. Поэтому произошедший с Ольгой случай и рассматривался как «без справки ГАИ».

— Но это не значит что 7% от суммы страхового взноса будут делиться равными долями между тремя случаями. Вся сумма может уйти и на устранение последствий одного ДТП, тогда оставшиеся два страховых случая заканчиваются автоматически.

Чтобы избежать ситуаций, в которые попала минчанка Ольга, страховщики советуют: если есть минимальная возможность вызвать ГАИ — вызывайте. Справку о происшествии может выдать и участковый милиционер.

— Эти «бумажки» мы принимаем. Автомобилисту они позволят получить полную сумму, необходимую для ремонта авто. Практика показывает, что в большинстве случаев ущерб на месте определить не возможно из-за скрытых дефектов: внешне повреждения могут выглядеть на 200 долларов, а на выходе получается 1000 долларов.