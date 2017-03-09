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"Трудоустроюсь любовницей". Соцсети обсуждают слова президента о безработных
Вчера Александр Лукашенко
«Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе», —
Пользователи соцсетей принялись бурно обсуждать упоминание «любовниц и любовников». К примеру, обнаружились люди, у которых любовниц нет.
В общем-то, любовница — это тоже работа.
Не все поняли, как будет организовано трудоустройство такого большого количества человек.
Появились и другие идеи о том, как помочь себе и экономике страны.
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Александр Лукашенко предложил начать решение проблем с безработицей с родных и близких чиновников.
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