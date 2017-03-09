Вчера Александр Лукашенко поручил решить вопрос трудоустройства всех безработных к 1 мая. Начать президент предложил с родных и близких чиновников. В соцсетях тема быстро стала одной из самых обсуждаемых.



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«Хочу, чтобы услышали меня сидящие здесь и те, кто меня услышит сегодня в СМИ. Я пока обращаюсь к государственным служащим и другим значимым в стране лицам: трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе», — заявил Александр Лукашенко.

Пользователи соцсетей принялись бурно обсуждать упоминание «любовниц и любовников». К примеру, обнаружились люди, у которых любовниц нет.

@meduzaproject а если нет любовницы, то завести и трудоустроить — Бенджамин Хорь (@BenPolecat) 10 марта 2017 г.

В общем-то, любовница — это тоже работа.

Не все поняли, как будет организовано трудоустройство такого большого количества человек.

1 мая тунеядцам на голову будет одеваться шляпа из Гарри Поттера. Она будет распределять их тестировщиками в Epam, Itransition, WoT и др. — Andrey Kozik (@andykozik) 9 марта 2017 г.

Появились и другие идеи о том, как помочь себе и экономике страны.

короче, тема такая. до 1 мая на работу можно не ходить. не уволят по любому. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 9 марта 2017 г.