На случай неожиданных трат, когда под рукой недостаточно собственных средств, может выручить кредитная карточка с грейс-периодом — льготным периодом уплаты процентов. В течение этого времени можно воспользоваться деньгами по сниженной процентной ставке. Но задолженность нужно полностью погасить до окончания срока действия льготного периода. FINANCE.TUT.BY изучил, какие карты с грейс-периодом предлагают белорусские банки.
На какие операции в банке распространяется действие грейс-периода?
По всем продуктам в нашем обзоре льготный период кредитования действует на любые покупки, совершенные в Интернете и в оффлайн-магазинах. Что касается снятия наличных с кредитной карты, то на данную операцию грейс-период действует далеко не во всех случаях, а в некоторых банках с таких карт и вовсе не предусмотрено снятие наличных.
Минимальную процентную ставку по продукту «Dream Line» в льготном периоде предлагает Белорусский народный банк — 0,000001%. Льготный период может длиться до 41 дня. Но задолженность нужно погасить не позднее 10 числа следующего месяца.
БПС-Сбербанк по продукту «Настоящая кредитка» установил максимальный грейс-период до 50 дней. При этом задолженность необходимо погасить не позднее 20 числа следующего месяца.
«Моцная» от Альфа-Банка и «Моцная картка» от Технобанка помимо кредитной функции участвуют в программе лояльности. С их помощью при расчетах за товары или услуги в определенных магазинах можно получать скидки.
РРБ-Банк по продукту «Понятный» предлагает возможность получить скидку и бонусы от партнеров по дисконтной программе Potrebitel Card до 30%.
Банк, кредит
Ставка (льготная/основная),
максимальная сумма кредита,
дополнительные комиссии
Условия получения льготного периода
Альфа-Банк, «Молния»
0.1%/45% (43% для з/п),
5000 BYN,
не допускается снятие наличных Заказать карту
Льготный период действует при безналичных расчетах.
Задолженность необходимо погасить полностью в течение 20 дней со дня проведения операции по счету.
Альфа-Банк, «Моцная»
0.1%/45% (43% для з/п),
7000 BYN,
снятие наличных в устройствах банка без комиссий Заказать карту
Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.
Задолженность необходимо погасить полностью в течение 15 дней со дня проведения операции по счету.
Белагропромбанк, «Практичная карта»
10%/24%,
исходя из кредитоспособности заявителя и поручителя (-ей),
не допускается снятие наличных
Льготный период действует при безналичных расчетах.
Задолженность необходимо погасить полностью в течение 30 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем отражения предоставления кредита.
Банк БелВЭБ, «25 Platinum»
10%/17%-18.5% (в зависимости от категории клиента),
10 000 BYN,
снятие наличных в устройствах банка без комиссий
Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.
Задолженность необходимо погасить полностью в течение 10 календарных дней со дня возникновения задолженности по основному долгу по кредиту.
Белинвестбанк, «Всегда под рукой»
0.0001%/20% до 90 дней, 21% с 91 по 180 день, 22%-после 181,
20 000 BYN,
снятие наличных в устройствах банка без комиссий
Льготный период действует при безналичных расчетах.
Задолженность необходимо погасить полностью в течение 20 дней со дня проведения операции по счету.
Белорусский народный банк, Dream Line
0.000001%/28.5%,
12 500 BYN,
обслуживание дополнительной карты 25/125/225/325 USD зависит от типа карты;
снятие наличных в устройствах банка без комиссий Заказать карту
Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.
Задолженность необходимо погасить полностью до 10 числа следующего месяца.
БПС-Сбербанк, «НаСТОящая кредитка с grace-периодом»
10%/27%,
10 000 BYN,
0.01 BYN за выпуск карты; не допускается снятие наличных
Льготный период действует при безналичных расчетах. Задолженность необходимо погасить полностью до 20 числа следующего месяца.
МТБанк, «Проще простого»
15%; 27% (льготные операции), 35% (стандартные операци),
зависит от кредитоспособности получателя,
снятие наличных в устройствах банка без комиссий Заказать карту
Льготный период действует при безналичных расчетах.
Задолженность необходимо погасить полностью до 10 числа следующего месяца.
РРБ-Банк, «Понятный»
0.1%/25%,
10 000 BYN,
выпуск карты — 7.50 BYN, обслуживание — 7.50 BYN в год; снятие наличных в устройствах банка без комиссий Заказать карту
Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.
Задолженность необходимо погасить полностью в течение 30 дней со дня проведения операции по счету.
Технобанк, «Travel Card»
10%/20%,
2000 BYN,
15 BYN годовое обслуживание; снятие наличных в устройствах банка без комиссий
Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.
Задолженность необходимо погасить полностью в течение 15 календарных дней со дня совершения операции.
Технобанк, «Моцная картка»
10%/20%,
2000 BYN,
3 BYN годовое обслуживание; снятие наличных в устройствах банка без комиссий
Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.
Задолженность необходимо погасить полностью в течение 30 календарных дней со дня совершения операции.
Технобанк, «Талака»
10%/20%,
2000 BYN,
1.5 BYN годовое обслуживание; снятие наличных в устройствах банка без комиссий
Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.
Задолженность необходимо погасить полностью в течение 30 календарных дней со дня совершения операции.
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