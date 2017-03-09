На случай неожиданных трат, когда под рукой недостаточно собственных средств, может выручить кредитная карточка с грейс-периодом — льготным периодом уплаты процентов. В течение этого времени можно воспользоваться деньгами по сниженной процентной ставке. Но задолженность нужно полностью погасить до окончания срока действия льготного периода. FINANCE.TUT.BY изучил, какие карты с грейс-периодом предлагают белорусские банки.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На какие операции в банке распространяется действие грейс-периода?

По всем продуктам в нашем обзоре льготный период кредитования действует на любые покупки, совершенные в Интернете и в оффлайн-магазинах. Что касается снятия наличных с кредитной карты, то на данную операцию грейс-период действует далеко не во всех случаях, а в некоторых банках с таких карт и вовсе не предусмотрено снятие наличных.

Минимальную процентную ставку по продукту «Dream Line» в льготном периоде предлагает Белорусский народный банк — 0,000001%. Льготный период может длиться до 41 дня. Но задолженность нужно погасить не позднее 10 числа следующего месяца.

БПС-Сбербанк по продукту «Настоящая кредитка» установил максимальный грейс-период до 50 дней. При этом задолженность необходимо погасить не позднее 20 числа следующего месяца.

«Моцная» от Альфа-Банка и «Моцная картка» от Технобанка помимо кредитной функции участвуют в программе лояльности. С их помощью при расчетах за товары или услуги в определенных магазинах можно получать скидки.

РРБ-Банк по продукту «Понятный» предлагает возможность получить скидку и бонусы от партнеров по дисконтной программе Potrebitel Card до 30%.

Банк, кредит Ставка (льготная/основная),

максимальная сумма кредита,

дополнительные комиссии Условия получения льготного периода Альфа-Банк, «Молния» 0.1%/45% (43% для з/п),

5000 BYN,

не допускается снятие наличных

Заказать карту Льготный период действует при безналичных расчетах.

Задолженность необходимо погасить полностью в течение 20 дней со дня проведения операции по счету. Альфа-Банк, «Моцная» 0.1%/45% (43% для з/п),

7000 BYN,

снятие наличных в устройствах банка без комиссий

Заказать карту Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.

Задолженность необходимо погасить полностью в течение 15 дней со дня проведения операции по счету. Белагропромбанк, «Практичная карта» 10%/24%,

исходя из кредитоспособности заявителя и поручителя (-ей),

не допускается снятие наличных Льготный период действует при безналичных расчетах.

Задолженность необходимо погасить полностью в течение 30 календарных дней, начиная со дня, следующего за днем отражения предоставления кредита. Банк БелВЭБ, «25 Platinum» 10%/17%-18.5% (в зависимости от категории клиента),

10 000 BYN,

снятие наличных в устройствах банка без комиссий Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.

Задолженность необходимо погасить полностью в течение 10 календарных дней со дня возникновения задолженности по основному долгу по кредиту. Белинвестбанк, «Всегда под рукой» 0.0001%/20% до 90 дней, 21% с 91 по 180 день, 22%-после 181,

20 000 BYN,

снятие наличных в устройствах банка без комиссий Льготный период действует при безналичных расчетах.

Задолженность необходимо погасить полностью в течение 20 дней со дня проведения операции по счету. Белорусский народный банк, Dream Line 0.000001%/28.5%,

12 500 BYN,

обслуживание дополнительной карты 25/125/225/325 USD зависит от типа карты;

снятие наличных в устройствах банка без комиссий

Заказать карту Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.

Задолженность необходимо погасить полностью до 10 числа следующего месяца. БПС-Сбербанк, «НаСТОящая кредитка с grace-периодом» 10%/27%,

10 000 BYN,

0.01 BYN за выпуск карты; не допускается снятие наличных Льготный период действует при безналичных расчетах. Задолженность необходимо погасить полностью до 20 числа следующего месяца. МТБанк, «Проще простого» 15%; 27% (льготные операции), 35% (стандартные операци),

зависит от кредитоспособности получателя,

снятие наличных в устройствах банка без комиссий

Заказать карту Льготный период действует при безналичных расчетах.

Задолженность необходимо погасить полностью до 10 числа следующего месяца. РРБ-Банк, «Понятный» 0.1%/25%,

10 000 BYN,

выпуск карты — 7.50 BYN, обслуживание — 7.50 BYN в год; снятие наличных в устройствах банка без комиссий

Заказать карту Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.

Задолженность необходимо погасить полностью в течение 30 дней со дня проведения операции по счету. Технобанк, «Travel Card» 10%/20%,

2000 BYN,

15 BYN годовое обслуживание; снятие наличных в устройствах банка без комиссий Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.

Задолженность необходимо погасить полностью в течение 15 календарных дней со дня совершения операции. Технобанк, «Моцная картка» 10%/20%,

2000 BYN,

3 BYN годовое обслуживание; снятие наличных в устройствах банка без комиссий Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.

Задолженность необходимо погасить полностью в течение 30 календарных дней со дня совершения операции. Технобанк, «Талака» 10%/20%,

2000 BYN,

1.5 BYN годовое обслуживание; снятие наличных в устройствах банка без комиссий Льготный период действует при безналичных расчетах и при снятии наличных.

Задолженность необходимо погасить полностью в течение 30 календарных дней со дня совершения операции.

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