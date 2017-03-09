На белорусских трассах иностранцы, равно как и белорусы, на чужих дорогах чувствуют себя спокойно. Неслучайно самый популярный запрос в поисковике — «приходят ли штрафы из Беларуси в Россию». А так — «поймает» камера превышение — и ладно. Поэтому Госавтоинспекция планирует ужесточить контроль за нарушителями ПДД на машинах с иностранными номерами. Предполагается, что правоохранительные органы России, Беларуси и Казахстана наладят обмен информацией о нарушителях. Проект соответствующего межправительственного соглашения готовится странами Таможенного союза.





По данным Госавтоинспекции, в 2016 году иностранцы и лица без гражданства совершили 1,67 млн нарушений ПДД на российских дорогах (+4,5% к 2015 году). Это 6% от всех нарушений, совершенных водителями на территории России и зафиксированных инспекторами без участия автоматических камер. 10,6 тысячи иностранцев, в частности, управляли автомобилем в состоянии опьянения и 11,3 тысяч отказались от освидетельствования. По вине иностранцев произошло более 5 тысяч ДТП с пострадавшими (+5,7%).

Еще в 1997 году Россия, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Киргизия ратифицировали конвенцию о взаимном признании шести видов нарушений, фиксируемых инспекторами (вождение в пьяном виде, отказ от медосвидетельствования, невыполнение требования инспектора об остановке и т.д.). Если, к примеру, нетрезвый водитель из Беларуси управляет автомобилем на территории России, в его отношении составляется протокол и применяется действующее в РФ наказание (штраф и лишение прав по суду). При этом материалы направляются в Республику Беларусь, где автовладелец также будет считаться лишенным прав и не может заявить об утере удостоверения, чтобы ездить дальше. Аналогично происходит и с российскими гражданами, лишенными прав на территории указанных стран. Кроме того, если водитель игнорирует решение о наложении судом штрафа, к принудительному взысканию подключаются судебные приставы.

В случае, когда нарушение фиксируется в автоматическом режиме, штраф водителю, зарегистрированному на территории стран Таможенного союза, не приходит. Система фотовидеофиксации в России, хотя и распознает номер автомобиля, не обладает данными о владельце, а значит, не может выслать «письмо счастья». Кроме того, нарушение скоростного режима не входит в перечень взаимопризнаваемых нарушений, закрепленных в конвенции 1997 года. Для решения этой проблемы нужен доступ к базе данных белорусских правоохранительных органов (ГАИ Республики Беларусь) и МВД Казахстана.

Из проекта соглашения следует, что при выявлении нарушения автомобилем с белорусскими и казахстанскими номерами ГИБДД будет оформлять штрафное «письмо счастья» и направлять его собственнику, а в случае неуплаты им штрафа в срок (70 дней) материалы будут направлены в уполномоченный орган для принудительного взыскания штрафа (судебные приставы). В приложении к соглашению установлен список правонарушений, фиксируемых камерами, которые будут признаваться странами: скорее всего, туда войдут нарушения скоростного режима, выезд на встречную полосу, выезд на выделенную полосу и другие составы. Информация о неуплате штрафа в срок будет передаваться судебным приставам РФ, Республики Беларусь и Казахстана. Такая же участь ждет российских водителей, выезжающих за рубеж.

В УГАИ МВД Беларуси AUTO.TUT.BY комментарий пока не предоставили. В конце января 2017 года в Смоленске прошло совещание по поводу проблем нарушения ПДД иностранцами, в нем участвовал в том числе начальник ГАИ Беларуси Дмитрий Корзюк. Господин Корзюк в своем выступлении признавал, что «далеко не все граждане иностранных государств являются примерными водителями».

«В России очень много машин с иностранными номерами, порой вообще не растаможенных, часто за рулем какие-то гастарбайтеры, при этом штрафов никто не платит», — говорит адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. При этом он видит в инициативе и слабые места. «Даже российским гражданам нередко приходят ошибочные штрафы или с большим опозданием, — говорит он. Можно только предполагать, что будет с запросом в базу данных зарубежного государства, какие тут могут быть задержки и ошибки».

Сергей Радько также напоминает, что гражданин имеет право защищать права на родном языке. «Представим, что россиянин получает „письмо счастья“ на казахском. Постановления с камер выписываются в автоматическом режиме, сомневаюсь, что полиция будет переводить их для иностранцев. Как можно обжаловать, если не знаешь, в чем тебя обвиняют?» — говорит он.

Эксперт по безопасности дорожного движения юрист Катерина Соловьева отмечает, что пока неясно, в какой валюте оплачивать, к примеру, штраф на территории иностранного государства. Отметим, что за перевод денег также берется комиссия.

Что касается стран, не входящих в Таможенный союз, то в случае нарушения ПДД иностранным гражданином ГИБДД сейчас может по номеру запросить данные о владельце у таможни, через которую въезжал автомобиль, и выслать постановление о наложении штрафа по адресу регистрации (так, в частности, делает столичное УГИБДД).

При этом, говорят в Госавтоинспекции, действенного метода контроля за процессом уплаты штрафов европейцами нет, поскольку между РФ и ЕС нет соглашения об информационном обмене. Нарушившему ПДД в Европе российскому водителю могут выписать штраф, но далеко не факт, что он дойдет по почте. Существует также процедура придания гражданину статуса нежелательного для пребывания в России (из-за многочисленных нарушений ПДД), однако за прошедший год ГИБДД применяла ее всего 16 раз из-за сложности процедуры. Помимо этого, согласно 114-ФЗ, в случае двух и более административных правонарушений в течение трех лет иностранцу запрещается въезд на территорию РФ.