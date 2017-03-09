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Врач-фониатр и тепловые пушки: изучаем райдер Григория Лепса
«Самый лучший день» для белорусских поклонников
Григорий Лепс трепетно относится к своему рабочему инструменту — голосу. За два часа до концерта на площадку должен прибыть фониатр — врач, специализирующийся на голосовых связках — и дежурить все время выступления. Кстати, для тех, кто сам занимается вокалом, раскроем небольшой секрет от маэстро: для помощи связкам он использует природные средства — персиковое масло и масло алоэ.
Видимо, опасением застудить связки продиктовано еще одно требование Лепса: во время концерта ему должно быть тепло и даже жарко — не менее 24 °C. При отсутствии иных возможностей обеспечить такую температуру на сцене придется разместить даже тепловые пушки.
А как насчет гастрономических пристрастий? Похоже, певец неравнодушен к козьему сыру, малосоленой красной и белой рыбе, а из фруктов предпочитает яблоки, апельсины, бананы и виноград — именно эти продукты он хотел бы видеть в гримерной.
Григорий Лепс почти не употребляет спиртного, но какой грузин может обойтись без глотка хорошего вина? В гримерке также должна присутствовать бутылка белого сухого определенной марки.
В целом же в бытовом плане угодить Лепсу и его коллективу не так уж сложно. То ли дело в техническом! Соответствующая часть райдера изобилует загадочными для непосвященных людей терминами, которые звучат весьма грозно. И тут нет ничего удивительного: музыканты очень ответственно относятся к своей работе. Особо подчеркивается, что выступления проходят только вживую, поэтому каждый пункт технического райдера является обязательным.
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Что ж, профессионализм всегда был визитной карточкой Григория Лепса. Наверняка и 31 марта 2017 года зрителей ждет выступление высочайшего уровня, наполненное потрясающей энергетикой харизматичного певца.
Григорий Лепс выступит в Минске в «Минск-Арене» с новой программой «Ты чего такой серьезный?». Начало в 20−00.
Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.
Также Григорий Лепс выступит в Бобруйске (2 апреля, СК «Бобруйск-Арена, начало в 18−00), Барановичах (4 апреля, Ледовый Дворец, начало в 19−00) и Лиде (6 апреля, Ледовый Дворец, начало в 19−00).
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
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"Самый лучший день" для белорусских поклонников Григория Лепса наступит 31 марта 2017 года, когда артист представит в Минске новую программу "Ты чего такой серьезный?".
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