«Самый лучший день» для белорусских поклонников Григория Лепса наступит 31 марта 2017 года, когда артист представит в Минске новую программу «Ты чего такой серьезный?». Время подготовиться к визиту еще есть и у фанатов, и у организаторов. Задавшись вопросом, что нужно, чтобы провести концерт исполнителя, мы обратились к представителям концертного агентства, которые поделились с нами некоторыми подробностями райдера звезды российской эстрады.





Григорий Лепс трепетно относится к своему рабочему инструменту — голосу. За два часа до концерта на площадку должен прибыть фониатр — врач, специализирующийся на голосовых связках — и дежурить все время выступления. Кстати, для тех, кто сам занимается вокалом, раскроем небольшой секрет от маэстро: для помощи связкам он использует природные средства — персиковое масло и масло алоэ.

Видимо, опасением застудить связки продиктовано еще одно требование Лепса: во время концерта ему должно быть тепло и даже жарко — не менее 24 °C. При отсутствии иных возможностей обеспечить такую температуру на сцене придется разместить даже тепловые пушки.





А как насчет гастрономических пристрастий? Похоже, певец неравнодушен к козьему сыру, малосоленой красной и белой рыбе, а из фруктов предпочитает яблоки, апельсины, бананы и виноград — именно эти продукты он хотел бы видеть в гримерной.

Григорий Лепс почти не употребляет спиртного, но какой грузин может обойтись без глотка хорошего вина? В гримерке также должна присутствовать бутылка белого сухого определенной марки.

В целом же в бытовом плане угодить Лепсу и его коллективу не так уж сложно. То ли дело в техническом! Соответствующая часть райдера изобилует загадочными для непосвященных людей терминами, которые звучат весьма грозно. И тут нет ничего удивительного: музыканты очень ответственно относятся к своей работе. Особо подчеркивается, что выступления проходят только вживую, поэтому каждый пункт технического райдера является обязательным.

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Что ж, профессионализм всегда был визитной карточкой Григория Лепса. Наверняка и 31 марта 2017 года зрителей ждет выступление высочайшего уровня, наполненное потрясающей энергетикой харизматичного певца.

Григорий Лепс выступит в Минске в «Минск-Арене» с новой программой «Ты чего такой серьезный?». Начало в 20−00.

Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цены билетов: 35−200 рублей. Инфолиния: +37529 75 111 75, +375 29 106 000 2. Купить билет

Также Григорий Лепс выступит в Бобруйске (2 апреля, СК «Бобруйск-Арена, начало в 18−00), Барановичах (4 апреля, Ледовый Дворец, начало в 19−00) и Лиде (6 апреля, Ледовый Дворец, начало в 19−00).

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы «Ленинград» .

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