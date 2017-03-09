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Нацбанк вводит систему финансовых арбитров для разрешения мелких дел

10.03.2017 13:02 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк вводит систему финансовых арбитров для разрешения мелких дел

Споры граждан с финансовыми организациями на сумму менее 6 тысяч долларов будет рассматривать новая госструктура.

Национальный банк планирует создать Агентство уполномоченного по правам потребителя финансовых услуг. Оно будет привлекать финансовых арбитров и выдавать им свидетельства о подтверждении квалификации.

Введение в республике института уполномоченного по правам потребителя финансовых услуг предусматривается проектом указа главы государства. Об этом сообщил представитель главного юридического управления Нацбанка Виталий Сорокин, передает БЕЛТА.

Потребитель финансовых услуг сможет в случае разногласий с финансовой организацией обращаться к финансовому арбитру за разрешением спора.
сумма спора, который предъявляется, не должна превышать 500 базовых величин (около $6 тыс. в настоящее время).  Для гражданина рассмотрение спора будет бесплатным.

По словам Виталия Сорокина, такие способы разрешения споров, как медиация и третейские суды, не востребованы в случаях, когда речь идет о взаимоотношениях между гражданами и юридическими лицами. "Рассмотрение этих споров является возмездным. И зачастую сумма, которая оспаривается сторонами, может оказаться гораздо меньше понесенных издержек", - пояснил он.

 
 
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Споры граждан с финансовыми организациями на сумму менее 6 тысяч долларов будет рассматривать новая госструктура.

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