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Нацбанк вводит систему финансовых арбитров для разрешения мелких дел
10.03.2017 13:02 — Разное | Ежедневник
Споры граждан с финансовыми организациями на сумму менее 6 тысяч долларов будет рассматривать новая госструктура.
Национальный банк планирует создать Агентство уполномоченного по правам потребителя финансовых услуг. Оно будет привлекать финансовых арбитров и выдавать им свидетельства о подтверждении квалификации.
Введение в республике института уполномоченного по правам потребителя финансовых услуг предусматривается проектом указа главы государства. Об этом сообщил представитель главного юридического управления Нацбанка Виталий Сорокин, передает
Потребитель финансовых услуг сможет в случае разногласий с финансовой организацией обращаться к финансовому арбитру за разрешением спора.
По словам Виталия Сорокина, такие способы разрешения споров, как медиация и третейские суды, не востребованы в случаях, когда речь идет о взаимоотношениях между гражданами и юридическими лицами. "Рассмотрение этих споров является возмездным. И зачастую сумма, которая оспаривается сторонами, может оказаться гораздо меньше понесенных издержек", - пояснил он.
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Споры граждан с финансовыми организациями на сумму менее 6 тысяч долларов будет рассматривать новая госструктура.
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