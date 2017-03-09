



Споры граждан с финансовыми организациями на сумму менее 6 тысяч долларов будет рассматривать новая госструктура.

Национальный банк планирует создать Агентство уполномоченного по правам потребителя финансовых услуг. Оно будет привлекать финансовых арбитров и выдавать им свидетельства о подтверждении квалификации.

Введение в республике института уполномоченного по правам потребителя финансовых услуг предусматривается проектом указа главы государства. Об этом сообщил представитель главного юридического управления Нацбанка Виталий Сорокин, передает БЕЛТА .

Потребитель финансовых услуг сможет в случае разногласий с финансовой организацией обращаться к финансовому арбитру за разрешением спора.

сумма спора, который предъявляется, не должна превышать 500 базовых величин (около $6 тыс. в настоящее время). Для гражданина рассмотрение спора будет бесплатным.

По словам Виталия Сорокина, такие способы разрешения споров, как медиация и третейские суды, не востребованы в случаях, когда речь идет о взаимоотношениях между гражданами и юридическими лицами. "Рассмотрение этих споров является возмездным. И зачастую сумма, которая оспаривается сторонами, может оказаться гораздо меньше понесенных издержек", - пояснил он.